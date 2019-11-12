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РИА Новости

Россия поможет Египту создать центры обслуживания военной техники

15:45 12.11.2019 (обновлено: 17:02 12.11.2019)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны и военной промышленности Египта Мухаммад Заки во время встречи в Каире
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны и военной промышленности Египта Мухаммад Заки во время встречи в Каире
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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КАИР, 12 ноя - РИА Новости. Министр обороны и военной промышленности Египта генерал-полковник Мухаммад Заки поблагодарил главу военного ведомства России Сергея Шойгу за готовность содействовать в строительстве на территории республики центров обслуживания боевой техники египетской армии.
"Хочу выразить свою благодарность за помощь в техническом обслуживании техники и вооружения египетской армии, которые находятся на территории Арабской Республики Египет. И товарищ министр проявил готовность для создания с помощью Российской Федерации центров для технического обслуживания вооружения и военной техники", - сказал Заки на пленарном заседании совместной российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству в Каире во вторник.
По его оценке, эта помощь является для Египта "большой честью". "Потому что вы хотите помочь нам на фоне опыта, который вы приобрели во время борьбы с терроризмом в Сирии, когда российская армия направила нам своих специалистов для поддержки в области совместного с Российской Федерацией сотрудничества в области производства военной техники. Это большая честь для нас, потому что вы сами приняли это решение", - сказал Заки.
Он также отметил плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество силовых ведомств двух стран в противостоянии общим опасностям и угрозам.
Заки выразил признательность своему российскому коллеге за конструктивное сотрудничество.
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27 октября, 15:59
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Сергей ШойгуРоссияЕгипетБезопасностьВ мире
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