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РИА Новости

В Госдепе заявили о "навязывании" Россией С-400 всему миру

23:09 31.10.2019 (обновлено: 03:21 01.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 31 окт – РИА Новости. Помощник госсекретаря США по политическим вопросам Кларк Купер в ходе дискуссии в Вашингтоне в четверг сравнил маркетинговые подходы России к поставкам ЗРК С-400 по всему миру с тем, как Советский Союз завоевывал рыночную нишу по продаже оружия с помощью автомата Калашникова, и заявил, что Москва "навязывает" эти комплексы другим странам.
Речь американского дипломата опубликовал по итогам обсуждения журнал Politico.
Транспортно-пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф
24 октября, 20:10Сказано в эфире
Военный эксперт рассказал, для кого С-400 представляет "смертельную угрозу"National Interest назвал преимущества российских комплексов С-400, отметив, что их стоит бояться. В эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин прокомментировал выводы издания.
"Пройден долгий путь с тех пор, как AK-47 (автомат Калашникова) стал вездесущим символом поддерживаемых СССР повстанцев (по всему миру) от Юго-Восточной Азии до Африки. Сегодня Россия всерьез сфокусировалась на поставках своей С-400", - отметил он.
"Сегодня Россия усердно работает над навязыванием вариантов его система ПВО С-400 по всему миру", - заявил дипломат.
"Благодаря целевому маркетингу таких систем, как С-400, Россия, воспользовавшись соображениями безопасности наших партнеров, создает нам препятствия с юридической и технологической точки зрения в части передачи им (союзникам) самых передовых оборонных технологий", - отметил он.
Соединенные Штаты не раз высказывали недовольство тем, что другие страны покупают российские ЗРК С-400. Ранее США исключили Турцию из программы производства своего самолета F-35 и пригрозили дальнейшими санкциями за покупку российских зенитных ракетных комплексов.
Мобильная многоканальная зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф»
18 сентября 2015, 13:30РИА Новости
Характеристики С-400 "Триумф"Что представляет из себя мобильная многоканальная зенитная ракетная система С-400 "Триумф" - в инфографике МИА "Россия сегодня".
100831014
Обсудить 12
Автомат Калашникова (АК-103)С-400 «Триумф»Государственный департамент СШАВ мире
Популярные комментарии
В США обвинили Россию в «навязывании» С-400 всему миру... И они правY , кому они только не предлагали , даже США , но те отказались , скоро С-400 будет и у ИГил.
1 ноября, 00:07
Губернатор о.Борнео
0501337
Агрессивную рекламу системам C-400 делают сами амеры, когда лезут со своей "демократией" в разные страны, которые не способны защитить себя. Естественно у других стран, не желающих быть шестерками у США, возникает стремление как-то подстраховаться.
1 ноября, 02:13
Boris Ru
1510001
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