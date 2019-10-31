В Госдепе заявили о "навязывании" Россией С-400 всему миру

Военный эксперт рассказал, для кого С-400 представляет "смертельную угрозу" National Interest назвал преимущества российских комплексов С-400, отметив, что их стоит бояться. В эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин прокомментировал выводы издания.

"Пройден долгий путь с тех пор, как AK-47 (автомат Калашникова) стал вездесущим символом поддерживаемых СССР повстанцев (по всему миру) от Юго-Восточной Азии до Африки. Сегодня Россия всерьез сфокусировалась на поставках своей С-400", - отметил он.