В Госдепе заявили о "навязывании" Россией С-400 всему миру

ВАШИНГТОН, 31 окт – РИА Новости. Помощник госсекретаря США по политическим вопросам Кларк Купер в ходе дискуссии в Вашингтоне в четверг сравнил маркетинговые подходы России к поставкам ЗРК С-400 по всему миру с тем, как Советский Союз завоевывал рыночную нишу по продаже оружия с помощью автомата Калашникова, и заявил, что Москва "навязывает" эти комплексы другим странам.
Речь американского дипломата опубликовал по итогам обсуждения журнал Politico.
24 октября, 20:10Сказано в эфиреВоенный эксперт рассказал, для кого С-400 представляет "смертельную угрозу"National Interest назвал преимущества российских комплексов С-400, отметив, что их стоит бояться. В эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин прокомментировал выводы издания.
"Пройден долгий путь с тех пор, как AK-47 (автомат Калашникова) стал вездесущим символом поддерживаемых СССР повстанцев (по всему миру) от Юго-Восточной Азии до Африки. Сегодня Россия всерьез сфокусировалась на поставках своей С-400", - отметил он.
"Сегодня Россия усердно работает над навязыванием вариантов его система ПВО С-400 по всему миру", - заявил дипломат.
"Благодаря целевому маркетингу таких систем, как С-400, Россия, воспользовавшись соображениями безопасности наших партнеров, создает нам препятствия с юридической и технологической точки зрения в части передачи им (союзникам) самых передовых оборонных технологий", - отметил он.
Соединенные Штаты не раз высказывали недовольство тем, что другие страны покупают российские ЗРК С-400. Ранее США исключили Турцию из программы производства своего самолета F-35 и пригрозили дальнейшими санкциями за покупку российских зенитных ракетных комплексов.