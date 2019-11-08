Иностранные граждане, обвиненные в шпионаже в пользу РФ в 2016-2019 годах

2019
8 ноября прокуратура Зальцбурга (Австрия) предъявила обвинение экс-полковнику вооруженных сил страны в разведдеятельности в пользу России. Он был задержан 9 ноября 2018 года. По данным СМИ, военный из Зальцбурга начал работать на Москву в 1990-е годы и получил за это 300 тысяч евро. Он должен был собирать информацию об австрийских ВВС, артиллерийских системах, миграционном кризисе, а также детальную информацию о ряде высокопоставленных военных. Каждые две недели он контактировал с российской стороной с человеком по имени "Юрий".
В октябре в Латвии по подозрению в шпионаже в пользу России был задержан и арестован пожилой гражданин Олек Бурак, который до выхода на пенсию являлся начальником отдела учета огнестрельного оружия Информационного центра МВД Латвии. Мужчина не признает свою вину в инкриминируемом ему преступлении и убежден, что его задержание связано с тем, что он вскрыл факты коррупции, в которых был замешан его непосредственный начальник.
28 октября пресс-секретарь министра, координирующего работу спецслужб в правительстве Польши, Станислав Жарын заявил, что Агентство внутренней безопасности задержало мужчину, которого подозревают в шпионаже в пользу России. У него прошли обыски, в результате которых его также обвинили в незаконном хранении оружия и амуниции и использовании фальшивых документов. Мужчину арестовали на три месяца.
9 сентября болгарские СМИ сообщили, что власти задержали лидера болгарского национального движения "Русофилы" Николая Малинова за шпионаж в пользу РФ. По данным следствия, он якобы собирал сведения о болгарской внутренней и внешней политике, а также хотел сменить внешнеполитический курс страны с прозападного на пророссийский. Малинов утверждает, что ничем противозаконным не занимался, а его организация успешно проходила все проверки.
3 апреля суд в Литве приговорил к семи годам лишения свободы жителя Клайпеды Романа Шешеля, обвиняемого в шпионаже в пользу России. По версии литовских правоохранителей, он якобы передавал информацию о стратегических объектах Литвы, расположенных на территории Клайпедского государственного морского порта.
26 марта был задержан бывший сотрудник полиции безопасности Эстонии (КАПО) Владимир Куликов по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами.
Он уволился из полиции безопасности в 2012 году из-за полученной на службе травмы и стал работать тренером по дзюдо. В ведомстве полагают, что российские спецслужбы вступили с ним в контакт уже после увольнения Куликова, во время его поездок в Россию. В октябре 2019 года суд в признал его виновным в создании антиэстонских связей и разведдеятельности против Эстонии и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.
В конце февраля Шведская полиция безопасности (СЭПО) задержала мужчину по подозрению в сборе разведданных в пользу России. Спецслужба утверждает, что подозреваемый был завербован сотрудником российской разведки, который находился в Швеции в качестве дипломата. Отмечалось, что задержанный мужчина связан с высокими технологиями, он отрицает все обвинения в свой адрес. 1 марта суд арестовал этого мужчину, а 29 марта прокуратура освободила его из-под стражи, но предъявленные ему обвинения остались в силе.
2018
В ноябре в Эстонии были предъявлены обвинения Дмитрию Козлову по обвинению в шпионаже в пользу России. По версии следствия, ФСБ завербовала Козлова, который имеет гражданство РФ и Эстонии, для тайного сотрудничества, чтобы, в том числе, получать информацию о расположенных в зоне работы Лыунаской префектуры департамента полиции и погранохраны и связанных с охраной границы зданиях, работниках, транспортных средствах, технике и режиме погранохраны. 20 марта 2019 года суд в Эстонии приговорил Дмитрия Козлова к трем с половиной годам тюрьмы по обвинению в передаче России закрытой информации.
В сентябре в Эстонии майор Сил обороны страны Денис Метсавас и его отец – пенсионер Павел Волин были задержаны и арестованы судом по подозрению в шпионаже в пользу России. 11 февраля 2019 года суд в Таллине признал их виновными в государственной измене и приговорил Метсаваса к 15 годам и щести месяцам, а Волина к шести годам лишения свободы. Суд отметил, что осужденные работали в интересах Главного разведывательного управления Генерального штаба вооруженных сил России (ГРУ), передавая секретную и внутреннюю информацию. По данным прокуратуры, суд признал версию следствия, согласно которой Метсавас совершал преступления против государства более 10 лет, а незаконная деятельность его отца длилась около пяти лет, поскольку роль Волина в совершении преступлений была заметно меньше, то и наказание он получил менее суровое. При этом Волина также признали виновным и в незаконном обороте боеприпасов.
2017
21 декабря Служба безопасности Украины сообщила о задержании "шпиона", который по заданию якобы российских спецслужб с помощью специального оборудования занимался сбором информации о деятельности правительственных органов. В ведомстве считают, что полученные данные он отправлял кураторам через электронные каналы связи. Задержанным является помощник Владимира Гройсмана (премьер-министр Украины в 2016-2019 годах) Станислав Ежов. Сам Гройсман заявил, что Ежов не имел доступа к гостайне. 22 декабря Станислав Ежов был арестован. Во время судебных разбирательств он признал свою вину в работе на российские спецслужбы. 30 августа 2019 года Киевский суд приговорил его к трем годам 28 дням лишения свободы. Этот срок ему учли за время нахождения в СИЗО.
19 декабря полиция безопасности Латвии заявила о задержании гражданина республики Юрийса Стилве по подозрению в шпионаже в пользу России. Были проведены обыски, задержанного подозревали в сборе информации о военных объектах Национальных вооруженных сил и ситуации в латвийско-российской приграничной зоне, а также в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов. Стилве признал свою вину. 6 августа 2018 года суд в Латвии приговорил его к трем годам заключения условно.
2016
В октябре был заключен под стражу по обвинению в шпионаже в пользу России работник "Латвийской железной дороги" Александр Красноперов. По версии следствия, Красноперов с 21 октября 2015 года по 23 сентября 2016 года на территории рельсовых путей, находящихся в зоне ответственности Елгавской железнодорожной станции, занимался незаконным сбором не подлежащих разглашению сведений военного характера и коммерческой тайны. Красноперов находился в заключении по январь 2018 года, а затем был отпущен под подписку о невыезде. В мае 2018 года Земгальский районный суд приговорил Красноперова к тюремному заключению на срок полтора года, 60 часам принудительных работ и пробационному надзору на год и шесть месяцев. Прокурор посчитал наказание слишком мягким и подал апелляцию. Адвокаты обвиняемого также подали апелляцию с намерением смягчить наказание. В декабре 2018 года Земгальский окружной суд в Риге увеличил наказание, принятое судом первой инстанции, приговорив Красноперова к тюремному заключению на три года и два месяца и пробационному надзору на два года.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников