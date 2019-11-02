Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-02T08:08Z
https://ria.ru/20191102/1560502528.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156050/36/1560503689_0:148:3072:1876_1036x0_80_0_0_afd9f708b7c4daddeab780b13bf7461e.jpg
РИА Новости

Зачем рука Москвы разрушила метро в Сантьяго

08:00 02.11.2019 (обновлено: 08:08 02.11.2019)
13768
© REUTERS / Henry RomeroПожар у входа в метрополитен Сантьяго
Пожар у входа в метрополитен Сантьяго
© REUTERS / Henry Romero
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который должен был пройти 16-17 ноября в столице Чили, был отменен при обстоятельствах, сразу вызвавших внимание мировых конспирологов.
За несколько часов до этого Кремль сообщил о том, что поездка не значится в графике В. В. Путина. Данное совпадение ("он знал!"), без сомнения, усилит поднимающуюся волну обвинений в адрес России в связи с продолжающимися там массовыми беспорядками, что, собственно, и стало причиной отказа от проведения форума.

Только удаленность Латинской Америки от ключевых политических центров планеты и общий невысокий интерес мира к региону сдерживают раскрутку глобальной истерики про руку Москвы в происходящих событиях.

Но вот, например, испанская пресса, внимательно следящая за процессами в своих бывших колониях, пишет об этом прямо.
Девушка играет с мячом на улице Крещатик в Киеве
30 октября, 08:00РИА Новости
"Учим майданить, еда за свой счет". США теряют веру в цветные революции
Суть обвинений в адрес нашей страны: Кремль добился успеха, спасая политически и экономически обанкротившихся союзников (имеются в виду Венесуэла и Куба), и теперь перешел в контратаку, подрывая стабильные демократические (то бишь ориентированные на США) системы Латинской Америки.
Список свежих "преступлений" Москвы внушителен:
— правоохранительные структуры Эквадора проверяют причастность России к недавним массовым протестам в стране.
— на прошлой неделе президентом Боливии на четвертый срок избран Эво Моралес, известный своей жесткой антиамериканской позицией. Его обвинили в том, что на него работала команда российских политтехнологов, присланная Кремлем, — и это не считая прочей поддержки, получаемой из Москвы.
— в прошедшие выходные в Аргентине на президентских выборах потерпел поражение проамерикански настроенный Маурисио Макри. Новым вице-президентом стала знакомая россиянам Кристина Киршнер, также в свое время занимавшая президентский пост и запомнившаяся подчеркнуто добрыми отношениями с Владимиром Путиным.
— Перу переживает тяжелый политический кризис. В конфликте между парламентом и президентом месяц назад верх взял последний, в итоге распустивший конгресс. Какую именно роль тут сыграла Москва, не вполне понятно, но на нее всегда можно повесить привычное обвинение в "дестабилизации ради дестабилизации".
Массовые протесты в Чили
1 ноября, 09:57Сказано в эфире
"Русские тролли кругом виноваты". Эксперт прокомментировал обвинения СШАГосдеп обвинил "российских троллей" во вмешательстве в протесты в Чили. При этом доказательств никаких не привел, отметил в эфире радио Sputnik эксперт в области международных отношений Центра специальных медиаметрических исследований Игорь Николайчук.
Теперь вот Чили. И это, кстати, действительно тяжелый случай.
Дело в том, что Чили обычно позиционируют как едва ли не образцово-показательный пример латиноамериканской страны, успешно развивающейся и справляющейся с общими для региона проблемами.
Переход власти от Пиночета в руки гражданских сил произошел мирно и в рамках парламентской процедуры. За прошедшие с тех пор тридцать лет страна последовательно шла высокодемократическим путем, где у власти сменяли друг друга то более левые, то более правые силы. Нынешний лидер — Себастьян Пиньера — представитель последних.
Многолетняя политическая стабильность Чили дополнялась достойными экономическими показателями, хотя национальной экономике приходится сталкиваться с очень серьезными трудностями и вызовами. Например, идущий последние годы спад мировых цен на медь тяжело бьет по Чили — крупнейшему на планете экспортеру этого металла.
Тем не менее стране есть чем похвастать: низкая инфляция (около 2,5 процента) и умеренная безработица (около семи процентов), ВВП на душу населения, по ППС близкий к российскому. Госдолг растет последние годы, но по-прежнему не превышает четверти от ВВП, что по нынешним временам немалое достижение. Темпы роста экономики не блестящие, но неплохие.
Массовые протесты в Чили
29 октября, 07:08РИА Новости
СМИ сообщили о разрушительных результатах протестов в Чили
В общем, ничего удивительного, что Чили в любых рейтингах традиционно фигурирует как одно из самых благополучных и стабильных государств Латинской Америки.
И внезапно — такое.
Многотысячные (вплоть до миллиона участников) манифестации, причем не только в Сантьяго, но и в других городах. Беспорядки и насилие. Более двух десятков погибших. Только торговля в стране получила убытков на 1,4 миллиарда долларов. Метро в Сантьяго разгромлено: девять станций сожжены полностью, тринадцать — частично, сорок одна станция получила серьезные повреждения, еще семнадцать — незначительные, в целом ремонт потребуется 80 станциям из 136.
Причины происходящего эксперты видят в двух ключевых обстоятельствах.
Во-первых, позитивные экономические показатели прикрывают сложную социальную ситуацию в стране. Причем крайне больной темой — традиционно больной, но вновь резко обострившейся — является социальная сегрегация и рост гетто. Социальные лестницы для выходцев из низов перекрываются, в том числе на неформальном уровне. Местные рассказывают истории о невозможности получить престижную высокооплачиваемую работу, если ты родом из "плохого" квартала или окончил "неправильную" школу.
Именно поэтому столь резкой оказалась общественная реакция на незначительное поднятие стоимости проезда в метро, что и стало поводом для выступлений. В этом шаге увидели очередное наступление на права малоимущих и самых социально незащищенных.

Но, во-вторых и в-главных, Чили взрастила свое поколение "онижедетей", которые, собственно, и дают стране жару в данный момент. И что характерно — они имеют широкую поддержку левой общественности, которая оправдывает погромы и требует от властей "понять и простить".

Об использовании молодежи в современной политике в настоящее время говорят очень много. Самым ярким стал феномен Греты Тунберг. Но до недавнего времени основные усилия направлялись Западом все-таки в отношении незападных государств, поскольку юное поколение является очень удобным и легко поддающимся манипуляциям инструментом для давления на неудобные политические системы и даже для свержения неугодных властей.
Однако период легких успехов и головокружения от них остался в прошлом, и ныне западные кукловоды сталкиваются с тем, что сделанное ими возвращается бумерангом. Ключевые мишени научились успешно противостоять угрозе. Что самое обидное: ладно, когда это получается у России или Китая, но ведь удалось и Венесуэле, хотя, казалось, президент Мадуро обречен и его ничто не способно спасти.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
25 октября, 19:52РИА Новости
Гутерреш призвал власти стран, охваченных протестами, прислушаться к народу
Зато в других случаях ситуация выходит из-под контроля и начинает развиваться самым неудобным образом.
В результате просто невозможно найти лучшего варианта, чем Чили, для дискредитации самой идеи движения развивающейся страны по западному пути — да еще руками взбунтовавшейся молодежи, требующей, чтобы ей обеспечили жизнь как в америках и европах. Вернее, такую жизнь, какую она себе представляет там.
А с учетом срыва важнейшего международного мероприятия, на котором должны были собраться лидеры огромного региона (включая Трампа и Си Цзиньпина), эффект оказался, конечно, еще более впечатляющим.
Ничего удивительного, что в чилийских событиях ищут руку Кремля. И нет сомнения, что в итоге найдут. Ведь это куда удобнее, чем признать, что Запад пожинает ровно то, что посеял.
Но рассчитывать, что в глобализованном и информационно проницаемом мире ему удастся удержать под контролем запущенные процессы, изначально было просто глупо.
4264173613
Обсудить 6
Эво МоралесАргентинаСи ЦзиньпинКристина Фернандес де КиршнерЭквадорСантьяго (город)АвторыВ мире
Рекомендуем
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
Европейские СМИ: "Украина выиграла газовую игру"
Российские рубли
Цифры не лгут. Рубль ставит рекорды во внешней торговле России
Сотрудники полиции на акции протеста в Гонконге
Facebook против Гонконга: Запад защищает "право на клевету"
Объект газотранспортной системы Украины
"Нафтогаз" подал против "Газпрома" новый иск
Советник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков
На Украине начала разваливаться правящая партия
Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним во время молебна
РПЦ объявила о прекращении общения с главой Элладской церкви
Участники акции протеста националистов в Киеве
Развод Зеленского. Кто мешает миру на Украине
Самоходная артиллерийская установка M109A7 Paladin
Их ответ "Коалиции". Зачем Пентагону новая самоходная суперпушка
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
"Голосуй, дадим триста". Как в партии Зеленского поссорились из-за взяток
Строительство газопровода Северный поток — 2
"Северный поток — 2": поляки опять помогли России и подвели Украину
Луна Феннер
Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян
Эльджаркиев Ибрагим
В Москве застрелили начальника центра "Э" по Ингушетии
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G7
МИД Украины вызвал посла Франции после заявления Макрона
Табличка на здании компании Нафтогаз Украины
В "Нафтогазе" нашли "серьезный аргумент" в переговорах с Россией
Макет ракеты-носителя Ангара-1.2
"Роскосмос" расторг контракт на производство ракеты "Ангара"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:42В Минске Пугачевой вручили цветы и конфеты от Лукашенко
00:30НСПК ведет переговоры о приеме карт "Мир" с крупнейшими банками Таиланда
00:29Приходько рассказал про приоритетные направления АСЕАН
00:25В Молдавии пройдет второй тур местных выборов
00:23Медведев выступит на деловом саммите АСЕАН в Бангкоке
00:19В Новосибирске пройдет фестиваль национальных литератур народов России
00:13В Москве стартует всероссийская акция "Ночь искусств"
00:07Приходько оценил перспективы упрощения визового режима с Таиландом
23:41В ЛНР заявили о двух случаях обстрелов со стороны украинских силовиков
23:09В Самарской области перевернулся автобус со школьниками
23:07В Лондоне забытую в электричке скрипку 18 века вернули владельцу
23:05В Москве ввели спецплан для поимки подозреваемого в убийстве Эльджаркиева
22:50В Одессе прошла акция против демонтажа барельефа маршалу Жукову
22:41В Калмыкии более семи тысяч человек остались без газа из-за аварии
22:38Кадыров призвал недоброжелателей задуматься о своих ошибках
22:25Леди Гагу утвердили на главную роль в фильме Ридли Скотта о семье Гуччи
22:12В Сирии рассказали о маршруте патрулирования российской военной полиции
21:48Зариф направит письмо Гутеррешу по инициативе Тегерана в Персидском заливе
21:37Главу лесхоза в Харьковской области арестовали по делу о взятке
21:36Опубликовано видео с места убийства начальника центра "Э" по Ингушетии
Лента новостейМолния