Протесты в Чили нанесли ущерб торговому сектору на 1,4 миллиарда долларов

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 окт - РИА Новости. Ущерб, нанесенный торговому сектору во время протестов в Чили, превышает 1,4 миллиарда долларов, сообщает Торговая палата Сантьяго, объединяющая предпринимателей по всей стране.

"Потери у сектора торговли превышают 1,4 миллиарда долларов... В более чем 900 миллионов долларов предварительно оцениваются потери от краж и разрушений, которые произошли в последние дни", - отмечается в заявлении.

Ущерб был нанесен более чем 25 тысячам помещений.

За время протестов только в Сантьяго были ограблены или сожжены десятки торговых центров. Как рассказал РИА Новости управляющий одного из центров, его магазин пришли грабить несколько сотен человек, вывозили имущество центра машинами, все это происходило днём в воскресенье в течение нескольких часов.

Поводом для начала массовых протестов в Чили стал рост цен на проезд на метро в начале октября. Однако это лишь одна из причин. Жители выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, невысоких зарплат и роста тарифов.