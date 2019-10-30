Президент Чили отменил саммит АТЭС

Решение властей связано с масштабными акциями протеста, которые в последние недели проходят по всему Чили и зачастую выливаются в массовые беспорядки и столкновения с полицией. Поводом для митингов, в которых участвуют более 1,2 миллиона человек, стал рост цен на проезд в метро; кроме того, население выступило против низких зарплат и отсутствия возможности получить достойное бесплатное образование.