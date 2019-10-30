Президент Чили отменил саммит АТЭС

САН-ПАУЛУ (Бразилия), 30 окт — РИА Новости. Чили отменило саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и климатический форум COP25, передает телеканал 24 Horas со ссылкой на президента страны Себастьяна Пиньеру.
"Это очень трудное решение, мы понимаем важность проведения АТЭС и COP", — сказал глава государства.
Решение властей связано с масштабными акциями протеста, которые в последние недели проходят по всему Чили и зачастую выливаются в массовые беспорядки и столкновения с полицией. Поводом для митингов, в которых участвуют более 1,2 миллиона человек, стал рост цен на проезд в метро; кроме того, население выступило против низких зарплат и отсутствия возможности получить достойное бесплатное образование.
В крупные города были стянуты военные и бронетехника, также вводили комендантский час и чрезвычайное положение.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не поедет на саммит АТЭС из-за запланированных в России мероприятий.