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РИА Новости

Президент Чили отменил саммит АТЭС

17:10 30.10.2019 (обновлено: 18:58 30.10.2019)
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© AFP 2019 / Pedro Lopez Президент Чили Себастьян Пиньера
Президент Чили Себастьян Пиньера
© AFP 2019 / Pedro Lopez
САН-ПАУЛУ (Бразилия), 30 окт — РИА Новости. Чили отменило саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и климатический форум COP25, передает телеканал 24 Horas со ссылкой на президента страны Себастьяна Пиньеру.

"Это очень трудное решение, мы понимаем важность проведения АТЭС и COP", — сказал глава государства.

Решение властей связано с масштабными акциями протеста, которые в последние недели проходят по всему Чили и зачастую выливаются в массовые беспорядки и столкновения с полицией. Поводом для митингов, в которых участвуют более 1,2 миллиона человек, стал рост цен на проезд в метро; кроме того, население выступило против низких зарплат и отсутствия возможности получить достойное бесплатное образование.
В крупные города были стянуты военные и бронетехника, также вводили комендантский час и чрезвычайное положение.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не поедет на саммит АТЭС из-за запланированных в России мероприятий.
Массовые протесты в Чили
26 октября, 03:43РИА Новости
Протесты в Чили нанесли ущерб торговому сектору на 1,4 миллиарда долларов
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АТЭСЧилиВ мире
Популярные комментарии
Одна моя знакомая выбирала где ей жить оставаться у сестры в свободной Чили или не с суперлюбимым мужем в авторитарном Иране. И знаете она осознанно выбрала Иран.
30 октября, 18:20
Александр Шаров
1250019
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