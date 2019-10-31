Прокуратура Чили расследует гибель 23 человек во время протестов

Как отмечается, 16 человек погибли, предположительно, "во время совершения преступлений", два человека - находясь под стражей, и еще пять смертей стали следствием "действий представителей государства".

Поводом для начала массовых протестов в Чили стал рост цен на проезд на метро в начале октября. Однако это лишь одна из причин. Жители выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, невысоких зарплат и роста тарифов. Поначалу мирные, к 18 октября акции переросли в столкновения с правоохранителями и погромы. В крупные города были стянуты военные и бронетехника, было объявлено чрезвычайное положение в ряде городов, регулярно вводился комендантский час. Начиная с воскресенья, власти Чили отменили режим чрезвычайного положения.