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РИА Новости

Прокуратура Чили расследует гибель 23 человек во время протестов

09:28 31.10.2019
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© REUTERS / Ivan AlvaradoАкция протеста в Сантьяго
Акция протеста в Сантьяго
© REUTERS / Ivan Alvarado
Акция протеста в Сантьяго. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Прокуратура Чили расследует обстоятельства гибели 23 человек во время протестов против экономической политики властей, говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ведомства.
Ранее сообщалось о 19 погибших.
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"Прокуратура Чили оставляет открытыми 23 расследования по факту смертей, произошедших во время действия чрезвычайного положения", - говорится в сообщении.
Как отмечается, 16 человек погибли, предположительно, "во время совершения преступлений", два человека - находясь под стражей, и еще пять смертей стали следствием "действий представителей государства".
Поводом для начала массовых протестов в Чили стал рост цен на проезд на метро в начале октября. Однако это лишь одна из причин. Жители выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, невысоких зарплат и роста тарифов. Поначалу мирные, к 18 октября акции переросли в столкновения с правоохранителями и погромы. В крупные города были стянуты военные и бронетехника, было объявлено чрезвычайное положение в ряде городов, регулярно вводился комендантский час. Начиная с воскресенья, власти Чили отменили режим чрезвычайного положения.
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