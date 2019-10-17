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РИА Новости

В Эквадоре увидели "российский след" в деле о недавних протестах

23:34 17.10.2019
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© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsПротесты в Эквадоре
Протесты в Эквадоре
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
Протесты в Эквадоре. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 17 окт – РИА Новости. Генпрокуратура Эквадора выясняет, были ли действия властей страны во время протестов согласованы с иностранными источниками, есть предположения, что для заявлений против правительства в соцсетях использовались IP-адреса из России, сообщила глава МВД страны Мария Паула Рома.
"Надеюсь, что в ближайшие дни расследование, которое проводит Гепрокуратура, нам даст уверенность относительно уровня согласованности между различными социальными слоями, местными и федеральными властями и силами, которые находятся за пределами Эквадора", - сказала она в интервью изданию El Comercio, отвечая на вопрос, была ли некая договоренность между главами различных социальных движений и группами, которые устраивали беспорядки.
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По ее словам, "основные показатели и тенденции в соцсетях против правительства поднимались в Венесуэле, некоторые атаки имели IP в России".
"Надеюсь, что расследование нам даст ясность об уровне договоренности (между различными группами и секторами во время протестов – ред.). Я думаю, что она существовала. Все ли вовлеченные осознавали, во что они играют? Мне кажется, что нет. Думаю, что это должно быть показано", - добавила министр.
По ее словам, то, что произошло за 12 дней в стране, было попыткой дестабилизировать правительство, это не было "политическим переворотом", поскольку в этом не участвовали политические партии. "Были сотни людей, нападающих на военных, месторождения, хранилища воды, объекты телекоммуникаций, СМИ. Это то, что происходит по военному сценарию", - отметила она.
Протесты в Эквадоре продолжались с начала октября. Их катализатором стали отмена госсубсидий на топливо и экономические реформы. Сотни человек были задержаны или пострадали, есть погибшие. Во время манифестаций были захвачены многие инфраструктурные объекты, частные предприятия, серьезно пострадал бизнес страны. Власти и оппозиция 13 октября договорились о немедленном прекращении конфронтации. Взволновавший граждан страны указ будет пересмотрен.
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ФСБ РФАлександр БортниковЭквадорРоссияВ мире
Популярные комментарии
А про VPN и подмену IP-адресов в Эквадоре, поди, и не слышали? Про то, что один и тот же человек, не вставая со своего кресла, за пару минут может написать 100 сообщений из разных стран? И при этом ни одна из этих стран не будет той страной, где он на самом деле находится. Не, не знаем?
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Александр Леонов
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