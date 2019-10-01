Мощь и преемственность: что Пекин сказал парадом в годовщину основания КНР

ПЕКИН, 1 окт – РИА Новости. Тысячи солдат во вторник прошли парадным маршем по площади Тяньаньмэнь в Пекине, сотни единиц военной техники прогремели следом по раскалённой мостовой под восторженные крики зрителей, военный парад по случаю 70-й годовщины основания КНР стал наглядной демонстрацией достижений страны, ее экономической и военной мощи.

Почти десять утра. Температура поднялась до 30, и зрители, с нетерпением ожидающие начала торжеств более 5 часов, попеременно смотрят на часы и на трибуну над воротами Запретного города, где должно появиться руководство страны. На больших экранах появляется председатель КНР Си Цзиньпин, по обе стороны от которого стоят его предшественники Цзян Цземинь и Ху Цзиньтао, что можно считать очевидным свидетельством преемственности власти и последовательности курса развития страны.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян объявил начало торжественной церемонии, прогремели пушечные залпы, площадь застыла в молчании, были слышны лишь уверенные шаги солдат почетного караула, вносящих на площадь государственный флаг. Под звуки гимна пятизвездный красный флаг поднялся в северной части площади Тяньаньмэнь, и Си Цзиньпин с трибуны, где ровно 70 лет назад Мао Цзэдун провозгласил создание Китайской Народной Республики, заявил, что "нет ни одной силы, которая может расшатать основу этой великой страны, ни одна сила не может удержать китайскую нацию от движения вперед".

Он добавил, что китайский народ за 70 лет благодаря своим усилиям и борьбе смог достичь успехов, которые изумили мир.

Председатель КНР подчеркнул, что Китай будет придерживаться мирного пути развития и продолжать политику открытости. При этом Си Цзиньпин заявил, что китайские армия и вооружённая полиция будут решительно защищать суверенитет, безопасность и интересы развития страны.

Вслед за этим китайский лидер, стоя в кабриолете "Хунци", провел парадный объезд войск. Парады в Пекине отличаются тем, что пешие расчеты и военная техника для смотра выстраивается вдоль центрального проспекта Чанъаньцзе. В этот раз колонна была выставлена до станции метро "Цзяньгомэнь", то есть от площади растянулась почти на 3 километра.

© AP Photo / Mark Schiefelbein Си Цзиньпин на параде в Пекине в честь 70-летия образования КНР © AP Photo / Mark Schiefelbein Си Цзиньпин на параде в Пекине в честь 70-летия образования КНР

Твердым шагом, ровным строем

На площади появилась рота почетного караула НОАК, и моментально по трибунам прокатился тихий воодушевленный шепот вперемешку с щелчками фотоаппаратов, 15 парадных пеших расчетов перестроились и начали шествие с востока на запад по проспекту Чанъаньцзе к площади Тяньаньмэнь.

Военнослужащий из роты почетного караула НОАК Ван Цзяньчуань рассказал корреспонденту РИА Новости, что "участие в этом параде для него и его сослуживцев не только честь и слава, но и своего рода призвание".

"Сегодня исполнилась моя детская мечта, когда я смотрел парад по телевизору, думал, что хочу стать солдатом и тоже участвовать в параде", - рассказал Ван Цзяньчуань, которому в этом году исполнилось всего 22 года.

Он отметил, что, несмотря на всю важность и торжественность возложенной на них миссии, солдаты почетного караула не испытывают большого давления и не нервничают, потому что уверены в своей подготовке.

"Тот факт, что именно мы начинали парад, представ перед всем нашим народом, перед всем миром, заставляет меня чувствовать особую гордость", - сказал он.

Молодой человек с радостью поделился рецептом того, как добиться такого же мастерства, он рассказал, что для этого нужно тренироваться 5 дней в неделю по 8 часов каждый день.

© AP Photo / Ng Han Guan Парад в Пекине в честь 70-летия образования КНР © AP Photo / Ng Han Guan Парад в Пекине в честь 70-летия образования КНР

Отвечая на вопрос о том, готов ли он вступить в бой за свою страну в случае возникновения необходимости, Ван Цзяньчуань отчеканил: "Для того, чтобы быть солдатом почетного караула, необходимо иметь превосходную военную подготовку, психологическую устойчивость, физическую силу и выносливость, когда родине будет нужно, я готов бесстрашно последовать вперед".

За почетным караулом последовал сводный расчет из 27 генералов и 325 высокопоставленных офицеров, за ними прошли расчеты сухопутных войск, парадный строй ВМС страны в белоснежной форме, далее следовал парадный строй ВВС в синей форме, строй ракетный войск, за ними промаршировали строй сил стратегического обеспечения, материально-технического обеспечения, народной вооруженной милиции, сводный расчет женщин–военнослужащих. Завершали пешие расчеты миротворцы, которые впервые приняли участие в параде.

Железные защитники

Военные парады в Китае проводятся редко, поэтому упустить возможность продемонстрировать миру и своей собственной стране новинки военной техники руководство КНР никак не могло. Именно поэтому на парад привезли почти 580 единиц техники, среди которых было немало дебютантов.

Для ракет семейства "Дунфэн" парад этого года стал настоящим бенефисом, парадным строем по Тяньаньмэнь проехали стратегические баллистические ракеты средней дальности "Дунфэн-26" (DF-26) и дебютант - баллистическая ракета средней дальности "Дунфэн-17", способная при любых погодных условиях поражать цели на малой и средней дистанции с высокой точностью.

Также состоялся долгожданный показ новейшей межконтинентальной баллистической ракеты DF-41 ("Дунфэн-41", "Восточный ветер"). Трёхступенчатая твердотопливная DF-41 разрабатывалась в Китае с 1980-х годов, испытания ракеты начали проводить с 2012 года.

По данным из разных источников, DF-41 имеет дальность полета от 12 тысяч километров до 14 тысяч километров, она может нести от шести до десяти маневрирующих раздельных головных частей, что затрудняет перехват. В длину ракета достигает 21 метра, диаметр корпуса - 2,2 – 2,5 метра. Пуск ракеты можно осуществить с наземной и железнодорожной подвижной платформы, из шахтных пусковых установок. Точность стрельбы, по данным разных источников, составляет от 100 до 500 метров.

В параде впервые участвовали и созданная на базе межконтинентальной ракеты DF-31 ("Дунфэн-31) баллистическая ракета JL-2 "Цзюйлан-2", предназначенная для размещения на подводных лодках, и сверхзвуковая стратегическая крылатая ракета DF-100 ("Дунфэн-100") или CJ-100.