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РИА Новости

Мощь и преемственность: что Пекин сказал парадом в годовщину основания КНР

13:39 01.10.2019 (обновлено: 16:59 01.10.2019)
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© AP Photo / Ng Han GuanПарад в Пекине в честь 70-летия образования КНР
Парад в Пекине в честь 70-летия образования КНР
© AP Photo / Ng Han Guan
ПЕКИН, 1 окт – РИА Новости. Тысячи солдат во вторник прошли парадным маршем по площади Тяньаньмэнь в Пекине, сотни единиц военной техники прогремели следом по раскалённой мостовой под восторженные крики зрителей, военный парад по случаю 70-й годовщины основания КНР стал наглядной демонстрацией достижений страны, ее экономической и военной мощи.
Почти десять утра. Температура поднялась до 30, и зрители, с нетерпением ожидающие начала торжеств более 5 часов, попеременно смотрят на часы и на трибуну над воротами Запретного города, где должно появиться руководство страны. На больших экранах появляется председатель КНР Си Цзиньпин, по обе стороны от которого стоят его предшественники Цзян Цземинь и Ху Цзиньтао, что можно считать очевидным свидетельством преемственности власти и последовательности курса развития страны.
Баннер с изображением Мао Цзэдуна в Пекине
08:00РИА Новости
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Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян объявил начало торжественной церемонии, прогремели пушечные залпы, площадь застыла в молчании, были слышны лишь уверенные шаги солдат почетного караула, вносящих на площадь государственный флаг. Под звуки гимна пятизвездный красный флаг поднялся в северной части площади Тяньаньмэнь, и Си Цзиньпин с трибуны, где ровно 70 лет назад Мао Цзэдун провозгласил создание Китайской Народной Республики, заявил, что "нет ни одной силы, которая может расшатать основу этой великой страны, ни одна сила не может удержать китайскую нацию от движения вперед".
Он добавил, что китайский народ за 70 лет благодаря своим усилиям и борьбе смог достичь успехов, которые изумили мир.
Великая китайская стена
05:39РИА Новости
Китайская Народная Республика
Председатель КНР подчеркнул, что Китай будет придерживаться мирного пути развития и продолжать политику открытости. При этом Си Цзиньпин заявил, что китайские армия и вооружённая полиция будут решительно защищать суверенитет, безопасность и интересы развития страны.
Вслед за этим китайский лидер, стоя в кабриолете "Хунци", провел парадный объезд войск. Парады в Пекине отличаются тем, что пешие расчеты и военная техника для смотра выстраивается вдоль центрального проспекта Чанъаньцзе. В этот раз колонна была выставлена до станции метро "Цзяньгомэнь", то есть от площади растянулась почти на 3 километра.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinСи Цзиньпин на параде в Пекине в честь 70-летия образования КНР
Си Цзиньпин на параде в Пекине в честь 70-летия образования КНР
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Си Цзиньпин на параде в Пекине в честь 70-летия образования КНР

Твердым шагом, ровным строем

На площади появилась рота почетного караула НОАК, и моментально по трибунам прокатился тихий воодушевленный шепот вперемешку с щелчками фотоаппаратов, 15 парадных пеших расчетов перестроились и начали шествие с востока на запад по проспекту Чанъаньцзе к площади Тяньаньмэнь.
Военнослужащий из роты почетного караула НОАК Ван Цзяньчуань рассказал корреспонденту РИА Новости, что "участие в этом параде для него и его сослуживцев не только честь и слава, но и своего рода призвание".
© РИА Новости / Раткогло Анна Парад в Пекине в честь 70-летия образования КНР
Парад в Пекине в честь 70-летия образования КНР
© РИА Новости / Раткогло Анна
Парад в Пекине в честь 70-летия образования КНР
"Сегодня исполнилась моя детская мечта, когда я смотрел парад по телевизору, думал, что хочу стать солдатом и тоже участвовать в параде", - рассказал Ван Цзяньчуань, которому в этом году исполнилось всего 22 года.
Он отметил, что, несмотря на всю важность и торжественность возложенной на них миссии, солдаты почетного караула не испытывают большого давления и не нервничают, потому что уверены в своей подготовке.
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкВоенный парад, приуроченный к 70-летию образования Китая, в Пекине
Военный парад, приуроченный к 70-летию образования Китая, в Пекине
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
Военный парад, приуроченный к 70-летию образования Китая, в Пекине
"Тот факт, что именно мы начинали парад, представ перед всем нашим народом, перед всем миром, заставляет меня чувствовать особую гордость", - сказал он.
Молодой человек с радостью поделился рецептом того, как добиться такого же мастерства, он рассказал, что для этого нужно тренироваться 5 дней в неделю по 8 часов каждый день.
© AP Photo / Ng Han GuanПарад в Пекине в честь 70-летия образования КНР
Парад в Пекине в честь 70-летия образования КНР
© AP Photo / Ng Han Guan
Парад в Пекине в честь 70-летия образования КНР
Отвечая на вопрос о том, готов ли он вступить в бой за свою страну в случае возникновения необходимости, Ван Цзяньчуань отчеканил: "Для того, чтобы быть солдатом почетного караула, необходимо иметь превосходную военную подготовку, психологическую устойчивость, физическую силу и выносливость, когда родине будет нужно, я готов бесстрашно последовать вперед".
За почетным караулом последовал сводный расчет из 27 генералов и 325 высокопоставленных офицеров, за ними прошли расчеты сухопутных войск, парадный строй ВМС страны в белоснежной форме, далее следовал парадный строй ВВС в синей форме, строй ракетный войск, за ними промаршировали строй сил стратегического обеспечения, материально-технического обеспечения, народной вооруженной милиции, сводный расчет женщин–военнослужащих. Завершали пешие расчеты миротворцы, которые впервые приняли участие в параде.
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкВоеннослужащие КНР на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
Военнослужащие КНР на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
Военнослужащие КНР на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине

Железные защитники

Военные парады в Китае проводятся редко, поэтому упустить возможность продемонстрировать миру и своей собственной стране новинки военной техники руководство КНР никак не могло. Именно поэтому на парад привезли почти 580 единиц техники, среди которых было немало дебютантов.
Для ракет семейства "Дунфэн" парад этого года стал настоящим бенефисом, парадным строем по Тяньаньмэнь проехали стратегические баллистические ракеты средней дальности "Дунфэн-26" (DF-26) и дебютант - баллистическая ракета средней дальности "Дунфэн-17", способная при любых погодных условиях поражать цели на малой и средней дистанции с высокой точностью.
© РИА Новости / Анна РаткоглоПарад в Пекине в честь 70-летия образования КНР
Парад в Пекине в честь 70-летия образования КНР
© РИА Новости / Анна Раткогло
Парад в Пекине в честь 70-летия образования КНР
Также состоялся долгожданный показ новейшей межконтинентальной баллистической ракеты DF-41 ("Дунфэн-41", "Восточный ветер"). Трёхступенчатая твердотопливная DF-41 разрабатывалась в Китае с 1980-х годов, испытания ракеты начали проводить с 2012 года.
По данным из разных источников, DF-41 имеет дальность полета от 12 тысяч километров до 14 тысяч километров, она может нести от шести до десяти маневрирующих раздельных головных частей, что затрудняет перехват. В длину ракета достигает 21 метра, диаметр корпуса - 2,2 – 2,5 метра. Пуск ракеты можно осуществить с наземной и железнодорожной подвижной платформы, из шахтных пусковых установок. Точность стрельбы, по данным разных источников, составляет от 100 до 500 метров.
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкВоеннослужащие КНР на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине. 1 октября 2019
Военнослужащие КНР на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине. 1 октября 2019
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Военнослужащие КНР на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине. 1 октября 2019
В параде впервые участвовали и созданная на базе межконтинентальной ракеты DF-31 ("Дунфэн-31) баллистическая ракета JL-2 "Цзюйлан-2", предназначенная для размещения на подводных лодках, и сверхзвуковая стратегическая крылатая ракета DF-100 ("Дунфэн-100") или CJ-100.
Особое внимание к себе приковывали беспилотники, в частности, Китай впервые продемонстрировал широкой публике новейший беспилотный летательный аппарат собственного производства Lijian ("Острый меч"). Помимо этого, на параде были представлены китайские разведывательные ударные БПЛА GJ-2 и GJ-11, а также беспилотный подводный аппарат HSU001.
Масштабный военный парад в Пекине
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

Парад проходил на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь.

Военнослужащие КНР на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине. 1 октября 2019
1 из 15

Парад проходил на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Mark Schiefelbein

Нынешний смотр стал самым крупным за последние десятилетия.

Празднование 70-й годовщины образования КНР в Пекине
2 из 15

Нынешний смотр стал самым крупным за последние десятилетия.

© AP Photo / Mark Schiefelbein
© AP Photo / Ng Han Guan

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин с трибуны заявил, что "ни одна сила не может удержать китайскую нацию от движения вперед".

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
3 из 15

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин с трибуны заявил, что "ни одна сила не может удержать китайскую нацию от движения вперед".

© AP Photo / Ng Han Guan
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

Военные парады в Китае проводят редко, руководство страны не могло упустить возможность продемонстрировать новинки военной техники.

Парад в Пекине к 70-й годовщине образования КНР
4 из 15

Военные парады в Китае проводят редко, руководство страны не могло упустить возможность продемонстрировать новинки военной техники.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Mark Schiefelbein

В параде участвовали почти 15 тысяч военнослужащих, 580 единиц техники, 160 самолетов и вертолетов.

Парад в Пекине к 70-й годовщине образования КНР
5 из 15

В параде участвовали почти 15 тысяч военнослужащих, 580 единиц техники, 160 самолетов и вертолетов.

© AP Photo / Mark Schiefelbein
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

Председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин принимает парад.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
6 из 15

Председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин принимает парад.

© РИА Новости / Анна Раткогло
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

Народно-освободительная армия Китая на 22 года старше самой страны.

Военнослужащие КНР на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
7 из 15

Народно-освободительная армия Китая на 22 года старше самой страны.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
© AFP 2019 / Greg Baker

Первый военный парад здесь состоялся в год провозглашения новой республики в 1949 году.

Празднование 70-й годовщины образования КНР в Пекине
8 из 15

Первый военный парад здесь состоялся в год провозглашения новой республики в 1949 году.

© AFP 2019 / Greg Baker
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

С тех пор парады стали важным элементом демонстрации военной мощи.

На фото: новые китайские баллистические ракеты JL-2 "Цзюйлан-2".

Двухступенчатая твердотопливная баллистическая ракета JL-2 (цзюйлан) на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
9 из 15

С тех пор парады стали важным элементом демонстрации военной мощи.

На фото: новые китайские баллистические ракеты JL-2 "Цзюйлан-2".

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Анна Раткогло

До 1959-го их проводили ежегодно, затем эту традицию прервала "Культурная революция".

Парад в Пекине в честь 70-летия образования КНР
10 из 15

До 1959-го их проводили ежегодно, затем эту традицию прервала "Культурная революция".

© РИА Новости / Анна Раткогло
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

Следующий парад состоялся только в 1984 году.

Военный парад, приуроченный к 70-летию образования Китая, в Пекине
11 из 15

Следующий парад состоялся только в 1984 году.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

Продолжительность парадов в разные годы была неодинаковой.

Антитерорристическая вооруженная полиция Китая на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
12 из 15

Продолжительность парадов в разные годы была неодинаковой.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

Если в 1949-м парад длился два с половиной часа, то в другие годы — не больше 50 минут.

Зенитно-ракетный комплекс Хунци-9 (HQ-9) на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
13 из 15

Если в 1949-м парад длился два с половиной часа, то в другие годы — не больше 50 минут.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Andy Wong

На сей раз парад был рассчитан на 80 минут.

Празднование 70-й годовщины образования КНР в Пекине
14 из 15

На сей раз парад был рассчитан на 80 минут.

© AP Photo / Andy Wong
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

Военный парад в Пекине, приуроченный к 70-летию образования КНР.

Танк Type 99 (ZTZ-99) на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
15 из 15

Военный парад в Пекине, приуроченный к 70-летию образования КНР.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
1 из 15

Парад проходил на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
2 из 15

Нынешний смотр стал самым крупным за последние десятилетия.

© AP Photo / Mark Schiefelbein
3 из 15

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин с трибуны заявил, что "ни одна сила не может удержать китайскую нацию от движения вперед".

© AP Photo / Ng Han Guan
4 из 15

Военные парады в Китае проводят редко, руководство страны не могло упустить возможность продемонстрировать новинки военной техники.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
5 из 15

В параде участвовали почти 15 тысяч военнослужащих, 580 единиц техники, 160 самолетов и вертолетов.

© AP Photo / Mark Schiefelbein
6 из 15

Председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин принимает парад.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
7 из 15

Народно-освободительная армия Китая на 22 года старше самой страны.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
8 из 15

Первый военный парад здесь состоялся в год провозглашения новой республики в 1949 году.

© AFP 2019 / Greg Baker
9 из 15

С тех пор парады стали важным элементом демонстрации военной мощи.

На фото: новые китайские баллистические ракеты JL-2 "Цзюйлан-2".

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
10 из 15

До 1959-го их проводили ежегодно, затем эту традицию прервала "Культурная революция".

© РИА Новости / Анна Раткогло
11 из 15

Следующий парад состоялся только в 1984 году.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
12 из 15

Продолжительность парадов в разные годы была неодинаковой.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
13 из 15

Если в 1949-м парад длился два с половиной часа, то в другие годы — не больше 50 минут.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
14 из 15

На сей раз парад был рассчитан на 80 минут.

© AP Photo / Andy Wong
15 из 15

Военный парад в Пекине, приуроченный к 70-летию образования КНР.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
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