Китай представил новую сверхзвуковую баллистическую крылатую ракету

ПЕКИН, 1 окт – РИА Новости. Китай на военном параде по случаю 70-й годовщины образования КНР показал новую сверхзвуковую стратегическую крылатую ракету DF-100 ("Дунфэн-100") или CJ-100, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Китай во вторник провел крупнейший военный парад в своей истории, в нем приняли участие почти 15 тысяч военнослужащих Народно-освободительной армии Китая, 580 единиц техники, 160 самолетов и вертолетов.

Ранее в СМИ появлялась информация, что эти ракеты могут преодолеть системы противоракетной обороны США и могут поражать цели на большом расстоянии.

Народно-освободительная армия Китая на 22 года старше самой страны, но с основанием КНР в истории НОАК начался новый этап развития, и первый военный парад состоялся в год провозглашения новой республики в 1949 году. С тех пор парады стали важным элементом демонстрации военной мощи и развития как для граждан Китая, так и для внешнего мира.

Китай до 1959 года проводил парады ежегодно, затем власти приняли решение проводить парады раз в десять лет, однако "Культурная революция" (1966-1976) прервала традицию. Следующий парад состоялся только в 1984 году в рамках празднования 35-й годовщины КНР, затем парады прошли в 1999 и 2009 году. А в 2015 году в Пекине состоялся грандиозный парад к 70-летию победы во Второй мировой, он стал первым с 1949 года парадом не по случаю дня образования КНР.