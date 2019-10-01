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РИА Новости

Китай представил новую сверхзвуковую баллистическую крылатую ракету

07:31 01.10.2019 (обновлено: 11:57 01.10.2019)
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкГиперзвуковые крылатые ракеты DF-100 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине. 1 октября 2019
Гиперзвуковые крылатые ракеты DF-100 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине. 1 октября 2019
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Гиперзвуковые крылатые ракеты DF-100 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине. 1 октября 2019
ПЕКИН, 1 окт – РИА Новости. Китай на военном параде по случаю 70-й годовщины образования КНР показал новую сверхзвуковую стратегическую крылатую ракету DF-100 ("Дунфэн-100") или CJ-100, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Китай во вторник провел крупнейший военный парад в своей истории, в нем приняли участие почти 15 тысяч военнослужащих Народно-освободительной армии Китая, 580 единиц техники, 160 самолетов и вертолетов.
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Ранее в СМИ появлялась информация, что эти ракеты могут преодолеть системы противоракетной обороны США и могут поражать цели на большом расстоянии.
Народно-освободительная армия Китая на 22 года старше самой страны, но с основанием КНР в истории НОАК начался новый этап развития, и первый военный парад состоялся в год провозглашения новой республики в 1949 году. С тех пор парады стали важным элементом демонстрации военной мощи и развития как для граждан Китая, так и для внешнего мира.
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Китай до 1959 года проводил парады ежегодно, затем власти приняли решение проводить парады раз в десять лет, однако "Культурная революция" (1966-1976) прервала традицию. Следующий парад состоялся только в 1984 году в рамках празднования 35-й годовщины КНР, затем парады прошли в 1999 и 2009 году. А в 2015 году в Пекине состоялся грандиозный парад к 70-летию победы во Второй мировой, он стал первым с 1949 года парадом не по случаю дня образования КНР.
Несмотря на то что нынешний парад заявлен, как самый крупный, самым многочисленным все же был парад в 1950 году, когда по площади Тяньаньмэнь прошли 24,2 тысячи человек.
Великая китайская стена
05:39РИА Новости
Китайская Народная Республика
6041014
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