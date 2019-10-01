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РИА Новости

Китай представил новые баллистические ракеты подводных лодок "Цзюйлан-2"

09:01 01.10.2019 (обновлено: 12:00 01.10.2019)
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкБаллистические ракеты JL-2 "Цзюйлан-2", размещаемые на подводных лодках, на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине. 1 октября 2019
Баллистические ракеты JL-2 Цзюйлан-2, размещаемые на подводных лодках, на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине. 1 октября 2019
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Баллистические ракеты JL-2 "Цзюйлан-2", размещаемые на подводных лодках, на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине. 1 октября 2019
ПЕКИН, 1 окт – РИА Новости. Китай во вторник впервые продемонстрировал широкой публике на военном параде по случаю 70-й годовщины образования КНР свои новые баллистические ракеты JL-2 "Цзюйлан-2", размещаемые на подводных лодках, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Ракета JL-2 создана на базе межконтинентальной ракеты DF-31 ("Дунфэн-31).
Великая китайская стена
05:39РИА Новости
Китайская Народная Республика
Китай во вторник провел крупнейший военный парад в своей истории, в нем приняли участие почти 15 тысяч военнослужащих Народно-освободительной армии Китая, 580 единиц техники, 160 самолетов и вертолетов.
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