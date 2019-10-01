Китай представил новые баллистические ракеты подводных лодок "Цзюйлан-2"

ПЕКИН, 1 окт – РИА Новости. Китай во вторник впервые продемонстрировал широкой публике на военном параде по случаю 70-й годовщины образования КНР свои новые баллистические ракеты JL-2 "Цзюйлан-2", размещаемые на подводных лодках, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Китай во вторник провел крупнейший военный парад в своей истории, в нем приняли участие почти 15 тысяч военнослужащих Народно-освободительной армии Китая, 580 единиц техники, 160 самолетов и вертолетов.