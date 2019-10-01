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РИА Новости

Масштабный военный парад в Пекине

16:35 01.10.2019 (обновлено: 16:59 01.10.2019)
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Китай отметил 70-ю годовщину основания республики военным парадом, в котором приняли участие тысячи солдат и сотни единиц техники. Крупнейший смотр войск — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

Парад проходил на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь.

Военнослужащие КНР на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине. 1 октября 2019
1 из 15

Парад проходил на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь.

© РИА Новости / Анна Раткогло
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© AP Photo / Mark Schiefelbein

Нынешний смотр стал самым крупным за последние десятилетия.

Празднование 70-й годовщины образования КНР в Пекине
2 из 15

Нынешний смотр стал самым крупным за последние десятилетия.

© AP Photo / Mark Schiefelbein
© AP Photo / Ng Han Guan

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин с трибуны заявил, что "ни одна сила не может удержать китайскую нацию от движения вперед".

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
3 из 15

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин с трибуны заявил, что "ни одна сила не может удержать китайскую нацию от движения вперед".

© AP Photo / Ng Han Guan
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

Военные парады в Китае проводят редко, руководство страны не могло упустить возможность продемонстрировать новинки военной техники.

Парад в Пекине к 70-й годовщине образования КНР
4 из 15

Военные парады в Китае проводят редко, руководство страны не могло упустить возможность продемонстрировать новинки военной техники.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Mark Schiefelbein

В параде участвовали почти 15 тысяч военнослужащих, 580 единиц техники, 160 самолетов и вертолетов.

Парад в Пекине к 70-й годовщине образования КНР
5 из 15

В параде участвовали почти 15 тысяч военнослужащих, 580 единиц техники, 160 самолетов и вертолетов.

© AP Photo / Mark Schiefelbein
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

Председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин принимает парад.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
6 из 15

Председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин принимает парад.

© РИА Новости / Анна Раткогло
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

Народно-освободительная армия Китая на 22 года старше самой страны.

Военнослужащие КНР на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
7 из 15

Народно-освободительная армия Китая на 22 года старше самой страны.

© РИА Новости / Анна Раткогло
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© AFP 2019 / Greg Baker

Первый военный парад здесь состоялся в год провозглашения новой республики в 1949 году.

Празднование 70-й годовщины образования КНР в Пекине
8 из 15

Первый военный парад здесь состоялся в год провозглашения новой республики в 1949 году.

© AFP 2019 / Greg Baker
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

С тех пор парады стали важным элементом демонстрации военной мощи.

На фото: новые китайские баллистические ракеты JL-2 "Цзюйлан-2".

Двухступенчатая твердотопливная баллистическая ракета JL-2 (цзюйлан) на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
9 из 15

С тех пор парады стали важным элементом демонстрации военной мощи.

На фото: новые китайские баллистические ракеты JL-2 "Цзюйлан-2".

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Анна Раткогло

До 1959-го их проводили ежегодно, затем эту традицию прервала "Культурная революция".

Парад в Пекине в честь 70-летия образования КНР
10 из 15

До 1959-го их проводили ежегодно, затем эту традицию прервала "Культурная революция".

© РИА Новости / Анна Раткогло
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

Следующий парад состоялся только в 1984 году.

Военный парад, приуроченный к 70-летию образования Китая, в Пекине
11 из 15

Следующий парад состоялся только в 1984 году.

© РИА Новости / Анна Раткогло
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

Продолжительность парадов в разные годы была неодинаковой.

Антитерорристическая вооруженная полиция Китая на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
12 из 15

Продолжительность парадов в разные годы была неодинаковой.

© РИА Новости / Анна Раткогло
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

Если в 1949-м парад длился два с половиной часа, то в другие годы — не больше 50 минут.

Зенитно-ракетный комплекс Хунци-9 (HQ-9) на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
13 из 15

Если в 1949-м парад длился два с половиной часа, то в другие годы — не больше 50 минут.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Andy Wong

На сей раз парад был рассчитан на 80 минут.

Празднование 70-й годовщины образования КНР в Пекине
14 из 15

На сей раз парад был рассчитан на 80 минут.

© AP Photo / Andy Wong
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

Военный парад в Пекине, приуроченный к 70-летию образования КНР.

Танк Type 99 (ZTZ-99) на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
15 из 15

Военный парад в Пекине, приуроченный к 70-летию образования КНР.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
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Народно-освободительная армия КитаяСи ЦзиньпинПекинФото
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