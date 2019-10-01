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РИА Новости

Межгосударственные отношения России и Армении

06:20 01.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи на полях Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи на полях Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Дипломатические отношения между Россией и Арменией установлены 3 апреля 1992 года.
Страны связывают отношения союзнического партнерства. Заключено более 200 межгосударственных, межправительственных и межведомственных договоров и соглашений.
Основополагающими документами являются Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года и Декларация о союзническом взаимодействии между Россией и Арменией, ориентированном в XXI век, подписанная 26 сентября 2000 года.
Российско-армянские отношения характеризуются высоким уровнем двусторонних контактов на высшем и высоком политических уровнях.
Президент Армении (2008-2018) Серж Саргсян неоднократно посещал Россию. В октябре 2011 года – с государственным визитом, в марте 2017 года – официальным, также состоялось несколько рабочих визитов Саргсяна в Россию.
Президент России Владимир Путин посещал Армению с государственными визитами в августе 2010 года и в декабре 2013 года.
Владимир Путин и Серж Саргсян также неоднократно встречались в рамках ОДКБ, ЕАЭС и СНГ, а также "на полях" международных саммитов.
В марте 2018 года на президентских выборах в Армении победил Армен Саркисян. 25 апреля Владимир Путин провел телефонный разговор с новым президентом.
8 мая 2018 года Владимир Путин поздравил нового премьер-министра Армении Никола Пашиняна с избранием на этот пост и провел с ним телефонный разговор.
14 мая состоялась первая встреча Никола Пашиняна с Владимиром Путиным "на полях" саммита ЕАЭС в Сочи.
13 июня президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который прибыл в Россию на открытие чемпионата мира по футболу.
14-15 июля президент Армении Армен Саркисян посетил Москву, где присутствовал на мероприятиях, посвященных завершению чемпионата мира по футболу.
В 2018 году премьер-министр Армении Никол Пашинян также посещал Москву с рабочими визитами в сентябре и в декабре (в статусе исполняющего обязанности).
6 июня 2019 года Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном "на полях" Петербургского международного экономического форума.
Поддерживаются регулярные контакты на высшем уровне по линии ЕАЭС, СНГ и ОДКБ.
Развивается конструктивное взаимодействие между правительствами двух стран.
25 января 2019 года в Москве прошли переговоры премьер-министров России и Армении Дмитрия Медведева и Никола Пашиняна. Встреча состоялась по просьбе армянской стороны.
Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-армянского торгово-экономического сотрудничества и другие аспекты взаимодействия.
Дмитрий Медведев и Никол Пашинян также встречались в апреле в Ереване (Армения) и в августе в Чолпон-Ате (Киргизия).
Активный диалог ведется на уровне министров иностранных дел двух стран.
16 февраля 2019 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности.
8 июля Сергей Лавров и Зограб Мнацаканян провели встречу "на полях" заседания неформального СМИД ОБСЕ в Словакии.
Россия играет активную посредническую роль в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта.
15 апреля 2019 года в Москве по инициативе российской стороны состоялась рабочая встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана – Сергея Лаврова, Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова, где продолжилось рассмотрение перспектив продвижения переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию.
Поддерживается диалог между министерствами и ведомствами двух стран, развиваются межпарламентские связи.
В двусторонних отношениях наблюдается рост экономического сотрудничества. В 2018 году товарооборот России с Арменией составил 1,97 миллиарда долларов, увеличившись на 10,8% по сравнению с 2017 годом, из них экспорт России в Армению – 1,34 миллиарда долларов, импорт – 0,63 миллиарда долларов.
В январе-июле 2019 года товарооборот России и Армении составил 1,14 миллиарда долларов (российский экспорт – 719,8 миллиона долларов, импорт – 425,0 миллиона долларов).
В структуре экспорта России в Армению: минеральные продукты; машины, оборудование и транспортные средства; продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье и др. В структуре импорта преобладают продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, текстиль и обувь, драгоценные металлы и камни.
Эффективно работает Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству. 19-е заседание межправкомиссии состоялось в апреле 2019 года в Москве.
Среди крупнейших российских компаний, работающих в Армении, – ОАО "РЖД", ОАО "ГеоПроМайнинг Голд", ОАО "Банк ВТБ", ОК "РУСАЛ".
В сфере энергетики совместно с "Росатомом" продолжаются работы по продлению срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС.
Компания "Газпром Армения", принадлежащая "Газпрому", поставляет газ на внутренний рынок Армении.
Российско-армянское взаимодействие в военной области направлено на обеспечение безопасности обоих государств, южного фланга СНГ и стабильности в Закавказье. Армянские вооруженные силы участвуют в несении боевого дежурства в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. На территории республики дислоцируется 102-я российская военная база. Воздушной компонентой 102-й российской военной базы в Гюмри является авиабаза "Эребуни", дислоцированная в Ереване.
В военной сфере взят курс на расширение сотрудничества между министерством обороны Армении и "Рособоронэкспортом".
В январе 2019 года Россия и Армения заключили контракт на поставку новейших автоматов АК-12.
В мае 2019 года Армения начала процесс приобретения у РФ многофункциональных истребителей Су-30СМ. На первом этапе она планирует получить четыре российских истребителя в конце 2019 года – начале 2020 года, всего речь идет о закупке 12 Су-30СМ.
В области освоения космоса в апреле 2016 года было подписано армяно-российское соглашение о сотрудничестве по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях. В декабре 2018 года на территории Бюраканской астрофизической обсерватории в Армении открылась станция российской Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС).
Традиционно важное место в российско-армянских отношениях занимают культурно-гуманитарные контакты. В Ереване работает Российско-Армянский (Славянский) университет. В декабре 2017 года в Гюмри открылся филиал Ереванского Российского центра науки и культуры.
Армения – одно из самых популярных для российских туристов направлений. Россия занимает первое место по количеству туристов, посетивших Армению. В 2018 году в Армении гостили 684 тысячи российских граждан.
По словам министра экономики Армении Тиграна Хачатряна, ежегодная прибыль от туристических посещений Армении составляет 1,2 миллиарда долларов. Из них 45% обеспечивают туристы из России.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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