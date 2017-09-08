Армянский рынок недооценен российскими компаниями, считают в Ереване

ЕРЕВАН, 8 сен – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Армянский рынок российскими компаниями недооценен, полагает премьер-министр Армении Карен Карапетян.

"Несмотря на то, что российский капитал имеет большую вовлеченность и представленность в Армении, убежден, что армянский рынок пока недооценен российскими компаниями, особенно в плане выхода на рынки третьих стран: Ирана, Европейского союза. Этому могут существенно способствовать свободная экономическая зона в Мегри, действующая с ЕС система GSP+ и другие факторы", — заявил в пятницу Карапетян на встрече с первым заместителем министра промышленности и торговли РФ Глебом Никитиным. Слова Карапетяна приводят пресс-служба армянского кабмина.

Никитин отметил, что российская сторона видит широкие возможности в деле реализации инвестиционных программ в Армении и придает важное значение использованию российскими компаниями возможностей системы GSP+ и приграничной с Ираном свободной экономической зоны.

"Нам интересны имеющиеся в Армении возможности, и в этом плане мы видим широкие перспективы. У нас есть большой потенциал развития в сферах радиоэлектроники, машиностроения, производства сельхозпродуктов, в различных отраслях промышленности. Уверен, что двустороннее сотрудничество в сфере промышленности может выйти на новый уровень", — сказал Никитин,

Премьер выразил уверенность, что Армения может удовлетворить заинтересованность российской стороны, учитывая ее преимущества и возможности в различных сферах. По словам Карапетяна, Армения может стать хорошей площадкой для выхода российского капитала на крупные международные рынки. Он подчеркнул, что видит большие возможности сотрудничества также в сферах транспорта, авиации, фармацевтики, туризма, гостиничного бизнеса, информационных технологий и акцентировал успехи армянских компаний в сфере ИТ.

Россия — ведущий экономический партнер Армении, ее доля во внешнем торговом балансе республики составляет около 24,3%. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в 2016 году внешнеторговый оборот России и Армении составил 1335,5 миллиона долларов, при этом российский экспорт составил 957,3 миллиона долларов, импорт — 378,3 миллиона долларов. В первом полугодии 2017 года внешнеторговый оборот составил 726,6 миллиона долларов, в том числе российский экспорт — 523,3 миллиона долларов и импорт — 203,3 миллиона долларов.

Объем накопленных российских капиталовложений в экономику Армении составляет порядка 40% всех иностранных инвестиций (первое место). В республике действуют около 1,3 тысячи предприятий с российским капиталом (около трети всех СП), в том числе крупнейшие российские компании — ПАО "Газпром", ПС "Росатом", ОАО "РЖД", ОАО "ГеоПроМайнинг Голд", ОАО "Банк ВТБ", ОК "РУСАЛ".