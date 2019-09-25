Уголовные дела в отношении руководящего состава МВД в 2012-2019 годах

25 сентября 2019 года в Москве задержали генерал-майора из центрального аппарата МВД Александра Мельникова, его обвиняют в покушении на крупное мошенничество. Фабула уголовного дела пока неизвестна.

В октябре 2018 года был заключен под стражу начальник Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД России по Екатеринбургу Эдуарда Воронина. Ему было предъявлено обвинение по статье "превышение должностных полномочий" (ст. 286 УК РФ). По версии следствия, Эдуард Воронин оказывал покровительство организаторам незаконного игорного бизнеса. В апреле 2019 года Эдуард Воронин был уволен в связи с утратой доверия. Сам полицейский свою вину отрицает. Расследование уголовного дела продолжается.

5 декабря 2017 года были задержаны начальник Экспертно-криминалистического центра МВД России генерал-лейтенант полиции Петр Гришин и его заместитель полковник Олег Мазур. По версии следствия , Гришин и Мазур обеспечили заключение госконтрактов по завышенной более чем на 80 миллионов рублей стоимости с подконтрольными их знакомому компаниями. Действия обвиняемых квалифицированы по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Защита, в свою очередь, убеждена, что эти деньги ушли на дополнительные расходы: программное обеспечение продукции, ее гарантийное обслуживание и обучение полицейских экспертов.

В ноябре 2018 года следственное управление Следственного комитета России завершило расследование этого дела.

В декабре 2017 года Петр Гришин указом президента РФ был освобожден от занимаемой должности.

В декабре 2016 года был арестован начальник 17 отдела ("Запад") Регионального управления собственной безопасности ГУСБ МВД России Юрий Тимченко.

Ему было предъявлено обвинение в вымогательстве взятки в размере 100 миллионов рублей у представителя ООО "Деловые линии", что было квалифицировано следствием, как покушение на мошенничество, а также в факте получения взятки в 4 миллиона рублей.

Согласно материалам дела, Тимченко, зная о наличии в производстве следственных органов дела, возбужденного по факту неуплаты налогов ООО "Деловые линии" в сумме более одного миллиарда рублей, а также о наложении ареста на денежные средства общества в сумме не менее 1,5 миллиарда рублей, с ноября по декабрь 2017 года неоднократно требовал от сотрудника службы безопасности "Деловых линий" передать ему через посредников – Константина Марченкова и Сергея Зиновенко – взятку в сумме не менее 100 миллионов рублей за его действия по снятию ареста. По версии следствия, 8 декабря 2016 года Марченков и Зиновенко получили от представителя фирмы муляж денежных средств на сумму в 50 миллионов рублей для дальнейшей передачи их Тимченко. После этого их задержали сотрудники ФСБ России. Также был задержан и Тимченко, в кабинете которого были обнаружены 350 тысяч рублей.

Кроме того, в ноябре 2016 года, по данным следствия , Тимченко через Марченкова и Зиновенко получил от представителя компании четыре миллиона рублей за передачу служебной информации о ходе и перспективах расследования.

В декабре 2018 года Юрий Тимченко был приговорен к пяти годам колонии и штрафу в 400 тысяч рублей. Посредник Тимченко в передаче денег и в вымогательстве – начальник юридической службы ООО "Деловые линии" Сергей Зиновенко приговорен к четырем годам лишения свободы условно.

Дело Марченкова было выделено в отдельное производство и рассмотрено в особом режиме. Марченков был приговорен к пяти годам лишения свободы условно.

Уголовное дело в отношении руководителей "Деловых линий" было прекращено в связи с полным возмещением ущерба бюджетной системе РФ.

Полковник МВД Дмитрий Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года, ему вменили несколько эпизодов взяточничества.

По версии следствия, в 2014 году Захарченко с сообщником, тоже из силовиков, для получения взятки инициировали проверки ряда предприятий, принадлежащих предпринимателю, занимающемуся поставками продуктов и ресторанным бизнесом. Бизнесмен был вынужден передать Захарченко и его соучастнику в качестве взятки 800 тысяч долларов, считает следствие.

В 2015 году, по данным следствия, Захарченко и его соучастник за общее покровительство потребовали от того же предпринимателя 50-процентную скидочную карту сети ресторанов, благодаря которой Захарченко сэкономил более 3 миллионов рублей.

В 2016 году, выяснило следствие, Захарченко, используя служебное положение, мешал расследованию и предупредил свою знакомую о предстоящем обыске по уголовному делу о мошенничестве, организовав вывоз документов и оргтехники.

Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте.

Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.

В июне 2019 года Пресненский суд Москвы оправдал Захарченко по основному эпизоду обвинения – в получении взятки 800 тысяч долларов от ресторатора Мехди Дусса, приговорив его по двум другим эпизодам к 13 годам колонии, лишив звания полковника и оштрафовав на 118 миллионов рублей.

С приговором не согласилась как прокурор, так и адвокаты подсудимого, обе стороны направили апелляции . Ожидается, что Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор Захарченко 2 октября.

28 ноября 2014 года Басманный суд Москвы санкционировал арест руководителя УМВД по Ивановской области генерала-майора Александра Никитина.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий". По сообщению прокуратуры, вместо выполнения работ по введению в эксплуатацию системы по обеспечению секретности, безопасности и защиты объекта (здания УМВД) более 91 миллиона рублей по указанию Никитина были направлены на дорогостоящую отделку личного кабинета генерала и его заместителей. В результате новое здание УМВД было не введено в эксплуатацию. 10 июня 2016 года суд приговорил Александра Никитина к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он был лишен звания и наград и права занимать должности на государственной службе на один год.

В мае 2014 года был арестован бывший начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ Денис Сугробов в рамках дела о превышении должностных полномочий. Сугробов был уволен из Органов внутренних дел в марте 2014 года, а еще ранее освобожден от должности.

По версии следствия , подчиненные Сугробова создавали условия для получения чиновниками взятки, а затем предлагали им для смягчения участи нести под надзором полицейских полученную взятку конечному "бенефициару". Генерал Сугробов обвинялся в совершении сразу нескольких преступлений: провокации взятки, заведомо ложном обвинении лица в совершении тяжкого преступления, превышении полномочий и организации преступного сообщества. Всего в деле насчитывался 21 эпизод и десять обвиняемых.

27 апреля 2017 года Денис Сугробов был приговорен к 22 годам колонии строгого режима. Свою вину он не признал. Подчиненные Сугробова получили от 17 до 20 лет колонии строгого режима. Все они были признаны виновными в организации и участии в преступном сообществе и лишены званий.

19 декабря 2017 года суд смягчил приговор Сугробову до 12 лет отбывания в колонии строгого режима.

20 июня 2012 года был задержан начальник военно-медицинского управления главного командования внутренних войск МВД РФ генерал-майор медицинской службы Юрий Сабанин по подозрению в получении взятки в 2,5 миллиона рублей. Первую часть взятки в размере миллиона рублей он получил в январе 2012 года. В отношении Сабанина было возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, взятку он требовал от предпринимателя за участие в аукционах на поставку медицинского оборудования для внутренних войск – он помог бизнесмену получить контракт на 100 миллионов рублей и попросил "откат". Также было установлено, что Сабанин незаконно получил однокомнатную квартиру в Москве стоимостью свыше 6,3 миллиона рублей. 14 мая 2013 года решением Реутовского гарнизонного военного суда Юрий Сабанин был приговорен к пяти годам лишения свободы с содержанием в колонии строгого режима.

30 октября 2013 года указом президента РФ он был уволен с военной службы.