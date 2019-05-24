Приговор полковнику Захарченко огласят 10 июня

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Пресненский суд Москвы решил 10 июня огласить приговор скандально известному полковнику Дмитрию Захарченко, обвиняемому по громкому делу о коррупции, сообщил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь инстанции Алексей Черников.

Дело полковника Захарченко следствие уложило в 33 тома, в суде прибавилось еще два, сообщил адвокат Александр Горбантенко. По мнению СК РФ, борец с коррупцией взял две взятки, а также мешал коллегам расследовать уголовное дело о растратах в Нота-банке.

Речь прокурора на прениях, по словам защитника, растянулась на несколько дней и совокупно заняла 31 час.

Государственный обвинитель Милана Дигаева попросила приговорить бывшего и.о. начальника Управления "Т" антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД Дмитрия Захарченко к 15,5 годам колонии строгого режима и штрафу 494,9 миллиона рублей.

По версии следствия, в 2014 году Захарченко с сообщником, тоже из силовиков, для получения взятки инициировали проверки ряда предприятий, принадлежащих предпринимателю, занимающемуся поставками продуктов и ресторанным бизнесом. Бизнесмен был вынужден передать Захарченко и его соучастнику в качестве взятки 800 тысяч долларов, считает следствие.

В 2015 году, по данным следствия, Захарченко и его соучастник за общее покровительство потребовали от того же предпринимателя 50-процентную скидочную карту сети ресторанов, благодаря которой Захарченко сэкономил более 3 миллионов рублей, в среднем счет за одно посещение заведения составлял 80 тысяч рублей без скидки.

В 2016 году, выяснило следствие, Захарченко, используя служебное положение, мешал расследованию и предупредил свою знакомую о предстоящем обыске по уголовному делу о мошенничестве, организовав вывоз документов и оргтехники.