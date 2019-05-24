Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-24T13:35Z
https://ria.ru/20190524/1554873860.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155052/71/1550527167_0:0:3080:1732_1036x0_80_0_0_cdf1d33ca9d4962e43f428055cb8bd35.jpg
РИА Новости

Приговор полковнику Захарченко огласят 10 июня

24 мая, 13:35
517
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРассмотрение по существу дела полковника МВД Д. Захарченко
Рассмотрение по существу дела полковника МВД Д. Захарченко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Пресненский суд Москвы решил 10 июня огласить приговор скандально известному полковнику Дмитрию Захарченко, обвиняемому по громкому делу о коррупции, сообщил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь инстанции Алексей Черников.
Дело полковника Захарченко следствие уложило в 33 тома, в суде прибавилось еще два, сообщил адвокат Александр Горбантенко. По мнению СК РФ, борец с коррупцией взял две взятки, а также мешал коллегам расследовать уголовное дело о растратах в Нота-банке.
Речь прокурора на прениях, по словам защитника, растянулась на несколько дней и совокупно заняла 31 час.
Государственный обвинитель Милана Дигаева попросила приговорить бывшего и.о. начальника Управления "Т" антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД Дмитрия Захарченко к 15,5 годам колонии строгого режима и штрафу 494,9 миллиона рублей.
По версии следствия, в 2014 году Захарченко с сообщником, тоже из силовиков, для получения взятки инициировали проверки ряда предприятий, принадлежащих предпринимателю, занимающемуся поставками продуктов и ресторанным бизнесом. Бизнесмен был вынужден передать Захарченко и его соучастнику в качестве взятки 800 тысяч долларов, считает следствие.
Отец полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктор в Басманном суде Москвы
23 мая, 15:49
Прокуратура и адвокаты обжаловали приговор отца полковника Захарченко
В 2015 году, по данным следствия, Захарченко и его соучастник за общее покровительство потребовали от того же предпринимателя 50-процентную скидочную карту сети ресторанов, благодаря которой Захарченко сэкономил более 3 миллионов рублей, в среднем счет за одно посещение заведения составлял 80 тысяч рублей без скидки.
В 2016 году, выяснило следствие, Захарченко, используя служебное положение, мешал расследованию и предупредил свою знакомую о предстоящем обыске по уголовному делу о мошенничестве, организовав вывоз документов и оргтехники.
Между тем происхождение склада с 9 миллиардами рублей, найденного в квартире у сестры Захарченко, до сих пор покрыто тайной. СМИ выдвигали множество версий, но официально следствие на этот счет не распространяется.
22 мая, 13:55
Знакомая полковника Захарченко из Нота-банка получила срок за растрату
210000
Дело полковника ЗахарченкоДмитрий ЗахарченкоРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Певица Алсу
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу "Голос. Дети"
РИА
Новости
Советник президента Украины Андрей Богдан во время брифинга по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
Глава администрации Зеленского пообещал России политику "кнута и пряника"
Петр Порошенко во время митинга в Киеве, Украина. 22 апреля 2019
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН
Лента
новостей
Золотые слитки
Daily Express назвала закупки золота Россией "плохим знаком" для мира
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
В команде Зеленского оценили отказ Рады рассмотреть законопроект президента
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах
Президент Украины Владимир Зеленский в рабочем кабинете
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Авиабаза Хмеймим в Сирии
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Депутат Госдумы России от Крыма Наталья Поклонская. Архивное фото
Поклонская прокомментировала заявление Зеленского о Крыме
Саммит НАТО в Брюсселе
Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством Верховной рады и лидерами парламентских фракций и групп. 21 мая 2019
Зеленский вынесет на референдум вопрос о переговорах с Россией
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, во время заседания в Шевченковском районном суде города Киев. 22 июня 2018
Савченко рассказала, как увидела страх в глазах украинских депутатов
Джон Дэвисон Рокфеллер
Назван самый богатый человек в истории
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:34Выпускница школы в Приморье после скандала призвала поддержать директора
06:03Жители одного из районов Алеппо получили гумпомощь от российских военных
06:00В Якутии директора школы госпитализировали с ножевым ранением
05:46Абэ и Трамп провели пятую по счету совместную игру в гольф
04:30Мадуро поблагодарил Норвегию за содействие продвижению диалога с оппозицией
04:21Зеленский назвал авиаконструктора Сикорского "знаменитым украинцем"
04:12У берегов Японии столкнулись два грузовых судна
03:53Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии
03:47В Иркутске ликвидировали пожар в торговом центре
03:38 В Иркутске загорелся торговый центр
03:30Эксперты рассказали о рисках затягивания ситуации с нефтепроводом "Дружба"
03:24Переплывший Атлантику в бочке француз раскрыл секрет отличной формы
03:21Роскосмос планирует повысить грузоподъемности "Ангары"
03:18Учитель планирует, что на Первом канале покажут сериал на основе "Матильды"
03:10Трамп заявил, что его не беспокоят последние пуски в КНДР
03:05Посол Украины пригрозил России "гамбургскими" санкциями из-за моряков
03:04Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу "Голос. Дети"
03:03Глава общества пасечников опроверг сообщения о массовой гибели пчел
02:45Японский журналист пожаловался на "дискомфорт" из-за Дня Победы в России
02:18Клишас: решение трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе нелегитимно
Лента новостейМолния