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РИА Новости

Суд назначил дату рассмотрения апелляции на приговор полковнику Захарченко

16:27 11.09.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДмитрий Захарченко, обвиняемый в коррупции, перед началом заседания Пресненского суда города Москвы
Дмитрий Захарченко, обвиняемый в коррупции, перед началом заседания Пресненского суда города Москвы
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Мосгорсуд 25 сентября рассмотрит жалобу защиты на приговор получившему 13 лет колонии за взяточничество бывшему оперативнику МВД полковнику Дмитрию Захарченко, сообщили РИА Новости в суде.
Пресненский суд Москвы 10 июня оправдал Захарченко по основному эпизоду обвинения — в получении взятки 800 тысяч долларов от ресторатора Мехди Дусса, приговорив его по двум другим эпизодам к 13 годам колонии, лишив звания полковника и оштрафовав на 118 миллионов рублей.
"Судебное заседание назначено на 25 сентября в 9.30", - сказал собеседник агентства.
Там добавили, что законность приговора его отца суд проверит на следующий день - 26 сентября. Виктор Захарченко в апреле получил 4 года колонии за растрату в банке.
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Полковник МВД Дмитрий Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года, ему вменили несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.
Спустя почти три года суд счел доказанными два эпизода. В первом из них Дусс по требованию Захарченко оформил ему скидочную карту в свои рестораны, которая позволила полковнику сэкономить почти 3 миллиона рублей. Во втором Захарченко "совершил действия по препятствованию следствию": рассказал руководству Нота-банка о готовящихся обысках.
С приговором не согласилась как прокурор Милана Дигаева, так и адвокаты подсудимого, обе стороны направили апелляции.
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