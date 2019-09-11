Суд назначил дату рассмотрения апелляции на приговор полковнику Захарченко

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Мосгорсуд 25 сентября рассмотрит жалобу защиты на приговор получившему 13 лет колонии за взяточничество бывшему оперативнику МВД полковнику Дмитрию Захарченко, сообщили РИА Новости в суде.

Пресненский суд Москвы 10 июня оправдал Захарченко по основному эпизоду обвинения — в получении взятки 800 тысяч долларов от ресторатора Мехди Дусса, приговорив его по двум другим эпизодам к 13 годам колонии, лишив звания полковника и оштрафовав на 118 миллионов рублей.

"Судебное заседание назначено на 25 сентября в 9.30", - сказал собеседник агентства.

Там добавили, что законность приговора его отца суд проверит на следующий день - 26 сентября. Виктор Захарченко в апреле получил 4 года колонии за растрату в банке.

Полковник МВД Дмитрий Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года, ему вменили несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.

Спустя почти три года суд счел доказанными два эпизода. В первом из них Дусс по требованию Захарченко оформил ему скидочную карту в свои рестораны, которая позволила полковнику сэкономить почти 3 миллиона рублей. Во втором Захарченко "совершил действия по препятствованию следствию": рассказал руководству Нота-банка о готовящихся обысках.