Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Полковника Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда.

Кроме того, ему назначили штраф в 117 миллионов рублей.

Обвинение требовало приговорить борца с коррупцией к 15,5 года колонии и штрафу в 494,9 миллиона рублей. Сам полковник считает себя невиновным.

Сенсационное оправдание

Оглашение приговора заняло около трех часов и было отмечено сенсацией. Сначала судья признала Захарченко виновным по всем трем эпизодам, но в конце концов объявила, что по одному из них — по сути, ключевому — Захарченко оправдан.

Суд снял с борца с коррупцией обвинение в том, что он в составе группы лиц получил от ресторатора Меди Дусса взятку в 800 тысяч долларов (по курсу на тот день).

"Признать не виновным в получении взятки 30,9 миллиона рублей и оправдать его по предъявленному обвинению, признать за ним право на реабилитацию", — говорится в приговоре.

По остальным двум обвинениям полковника признали виновным.

Суд установил, что Дусс по требованию Захарченко оформил ему скидочную карту в свои рестораны, которая позволила полковнику сэкономить почти три миллиона рублей.

Суд также констатировал, что Захарченко "совершил действия по препятствованию следствию": рассказал руководству Нота-банка о готовящихся обысках.

За эпизод с карточкой обвинение требовало для Захарченко девять лет колонии, но суд дал 12 и путем частичного сложения с третьим эпизодом в итоге приговорил к 13 годам.

Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в течение десяти дней. Приговор не устроил ни одну сторону: апелляции собираются подать и защита, и обвинение.