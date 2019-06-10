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РИА Новости

Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии

Вчера, 16:55
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Полковника Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда.
Кроме того, ему назначили штраф в 117 миллионов рублей.
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Обвинение требовало приговорить борца с коррупцией к 15,5 года колонии и штрафу в 494,9 миллиона рублей. Сам полковник считает себя невиновным.

Сенсационное оправдание

Оглашение приговора заняло около трех часов и было отмечено сенсацией. Сначала судья признала Захарченко виновным по всем трем эпизодам, но в конце концов объявила, что по одному из них — по сути, ключевому — Захарченко оправдан.
Суд снял с борца с коррупцией обвинение в том, что он в составе группы лиц получил от ресторатора Меди Дусса взятку в 800 тысяч долларов (по курсу на тот день).
"Признать не виновным в получении взятки 30,9 миллиона рублей и оправдать его по предъявленному обвинению, признать за ним право на реабилитацию", — говорится в приговоре.
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По остальным двум обвинениям полковника признали виновным.
Суд установил, что Дусс по требованию Захарченко оформил ему скидочную карту в свои рестораны, которая позволила полковнику сэкономить почти три миллиона рублей.
Суд также констатировал, что Захарченко "совершил действия по препятствованию следствию": рассказал руководству Нота-банка о готовящихся обысках.
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За эпизод с карточкой обвинение требовало для Захарченко девять лет колонии, но суд дал 12 и путем частичного сложения с третьим эпизодом в итоге приговорил к 13 годам.
Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в течение десяти дней. Приговор не устроил ни одну сторону: апелляции собираются подать и защита, и обвинение.
Между тем происхождение склада с девятью миллиардами рублей, найденного в квартире у сестры Захарченко, до сих пор неизвестно. СМИ выдвигали множество версий, но следствие не дает официальных комментариев. Деньги изъяли в государственную казну.
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Популярные комментарии
13 лет за похищенные миллиарды? Вполне не плохо. Малолеткам по 10 лет за горсть травы дают, а полковникам вороватым, у которых в доме годовой бюджет некоторых областей РФ хранится, по 13 лет дают. Очень справедливо, конечно
10 июня, 17:02
Константин Е
162541415
Под новый год выйдет. Условно досрочно.....
10 июня, 17:13
Vasya Sadovskiy
1071526216
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