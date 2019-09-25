Случаи вынесения или угрозы импичментов в странах мира в 2015-2019 годах

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси заявила, что конгресс начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа.
Ниже приводится справочная информация о случаях вынесения или угрозы импичментов в мире в 2015-2019 годах.
24 сентября 2019 года в конгрессе США инициировали процедуру импичмента президента страны Дональда Трампа. Со специальным обращением выступила спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси. Основанием для импичмента Пелоси считает разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого американский лидер якобы требовал начать расследование против Хантера Байдена – сына кандидата в президенты США Джо Байдена.
15 марта 2018 года конгресс Перу принял резолюцию о рассмотрении вопроса об импичменте президента страны Педро Кучински. Это была уже вторая попытка лишить Кучински поста президента. В декабре 2017 года парламент не смог собрать достаточного числа голосов для отстранения главы государства. Кучински подозревали в причастности к получению платежей от бразильской строительной компании Odebrecht на 4,8 миллиона долларов в пользу связанных с президентом фирм якобы за консультационные услуги. Конгресс назначил на 22 марта вопрос об отстранении от должности главы государства за "моральную недееспособность". 21 марта, не дожидаясь голосования в конгрессе, президент Перу Педро Кучински подал заявление об отставке.
21 ноября 2017 года парламент Зимбабве принял решение об импичменте президента страны Роберту Мугабе. Ситуация в Зимбабве обострилась в середине ноября, когда появилась информация, что военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию президента Роберта Мугабе. 19 ноября находившегося под домашним арестом Мугабе лишили руководящих постов в партии "Зимбабвийский африканский национальный союз – Патриотический фронт". После чего ЦК партии призвал Мугабе сложить с себя полномочия главы государства до полудня 20 ноября, либо против него будет инициирована процедура импичмента. В ходе телеобращения к нации 19 ноября Роберт Мугабе, вопреки всем прогнозам и ожиданиями, не объявил о своей отставке. 21 ноября парламент Зимбабве принял решение об импичменте Мугабе, дав ему сутки, чтобы сложить полномочия. После решения парламента об импичменте Роберт Мугабе подал в отставку с поста президента Зимбабве.
9 декабря 2016 года парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту страны Пак Кын Хе. За отстранение президента от власти проголосовали 234 депутата Нацсобрания, против – 56, еще двое воздержались. Семь бюллетеней были признаны недействительными. Поводом для импичмента стал крупнейший коррупционный скандал вокруг Пак Кын Хе и ее давней знакомой Цой Сун Силь. Утверждается, что женщина использовала свои связи в корыстных целях и даже вмешивалась в государственные дела при попустительстве главы государства и ее администрации. Пак Кын Хе была отстранена от управления государством 10 марта 2017 года конституционным судом, а в апреле задержана. Ей были предъявлены обвинения по 18 пунктам, в том числе в коррупции, взяточничестве, превышении должностных полномочий, а также в раскрытии государственной информации. 6 апреля 2018 года Центральный суд Сеула приговорил Пак Кын Хе к 24 годам тюрьмы.
23 ноября 2016 года бюро Национальной ассамблеи Франции отклонило проект резолюции об импичменте Франсуа Олланда. Ранее подпись под документом поставили 79 депутатов. На обсуждении резолюции в высшем коллегиальном органе Национальной ассамблеи против инициативы высказались 13 депутатов, и восемь поддержали проект. В октябре депутат от Республиканской партии Франции Пьер Лелуш подверг резкой критике высказывания Олланда о секретных операциях и ликвидации террористов, поставив вопрос о возможном импичменте главы государства в связи с нарушением государственной тайны.
25 октября 2016 года Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы, контролируемая оппозицией, проголосовала большинством голосов за начало процесса импичмента президента Николаса Мадуро и за вызов президента на заседание конгресса 1 ноября. Согласно итоговой резолюции заседания, речь идет "об уголовной и политической ответственности и оставлении своего поста". Власти Венесуэлы, в свою очередь, заявили, что проведение процедуры импичмента в отношении президента не предусмотрено законом, поскольку такого юридического понятия "не существует в конституции страны". 1 ноября стало известно, что парламент Венесуэлы приостановил разбирательство в отношении главы государства. Спикер Национальной ассамблеи Энри Рамос заявил, что решение парламента не является "капитуляцией", но связано с желанием найти выход из сложившейся ситуации.
31 августа 2016 года сенат Бразилии проголосовал за окончательный импичмент президенту Дилме Роуссефф. За импичмент проголосовал 61 сенатор, против отставки президента свои голоса отдали 20 человек. Для импичмента его сторонникам необходимо было собрать 54 голоса. В результате отдельного голосования было решено, что она не будет лишена возможности занимать государственные должности. Причиной начавшегося в 2015 году расследования против Роуссефф стали подозрения в причастности президента к налоговым нарушениям и нецелевому использованию госсредств. 1 сентября 2016 года Дилма Роуссефф представила апелляцию в верховный суд с требованием отменить обвинительный приговор по делу об ее импичменте и провести новое голосование в сенате по ее отставке. 8 сентября 2016 года судья Верховного суда Бразилии отклонил апелляцию Дилмы Роуссефф.
26 мая 2015 года парламент Мадагаскара объявил импичмент действующему президенту страны Эри Радзаунаримампианине. Парламентарии обвинили президента в непрофессионализме и нарушении конституции страны. За отставку проголосовал 121 из 151 членов Национальной ассамблеи (парламента) Мадагаскара. 13 июня Конституционный суд Мадагаскара отклонил требование парламента об отставке президента.