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РИА Новости

В конгрессе США инициировали процедуру импичмента Трампа

00:14 25.09.2019 (обновлено: 00:35 25.09.2019)
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteСпикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 сен — РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси заявила, что конгресс начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа.
"Я объявляю сегодня, что палата представителей начинает официальное расследование (в рамках) импичмента", — заявила Пелоси, выступая со специальным обращением.
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По ее словам, действия Трампа показывают, что он "предал должность президента, национальную безопасность и целостность наших выборов".
Закончив выступление, Пелоси отказалась отвечать на вопросы журналистов.
Основанием для импичмента Пелоси считает разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого он якобы требовал начать расследование против Хантера Байдена — сына кандидата в президенты США Джо Байдена. Именно в этом демократы усматривают "нарушение целостности выборов".
Начать официальную процедуру импичмента Трампа ранее призвал член палаты представителей конгресса США Джон Льюис, выступая во вторник на заседании палаты.
Газета Washington Post со ссылкой на источники писала, что за закрытыми дверями состоялось совещание Пелоси с рядом неназванных членов демократической партии. Они, в частности, обсуждали создание спецкомитета для проведения возможного импичмента Трампа. Предполагается, что этот комитет будет создан несколько позже во вторник.
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Реакция Трампа

Трамп, узнав о начале процедуры импичмента, заявил, что тем самым демократы решили испортить "важный день в ООН".
"Такой важный день в Организации Объединенных Наций, так много работы и так много успехов, а демократы намеренно разрушили и дискредитировали это шлаком новых срочных сообщений охоты на ведьм. Так плохо для нашей страны! Они даже расшифровку звонка не читали", — написал в Twitter глава Белого дома.

Претензии к Трампу по Украине

Новым поводом к интенсификации усилий по началу импичмента стал телефонный разговор Трампа с Зеленским в июле 2019 года. В нем, по сообщениям СМИ, американский лидер раскрыл некую секретную информацию и пытался заставить Киев начать расследование против бывшего вице-президента и участника президентской гонки Джо Байдена. Трамп отрицает это и считает, что эта история сфабрикована с целью выгородить Байдена, чей сын якобы замешан в коррупции на Украине.
Во вторник Трамп заявил, что разрешил обнародовать в среду полную расшифровку того разговора.
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Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила ранее, что Трамп при этом разговоре неоднократно оказывал на Зеленского давление, чтобы тот открыл расследование в отношении сына Байдена Хантера. Глава украинского МИД Вадим Пристайко в интервью hromadske заявил, что Трамп на Зеленского не давил.
Сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group, которая является одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В 2016 году, в бытность вице-президентом США, Байден-старший требовал от властей Украины проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке действовавшего тогда генерального прокурора, который в том числе расследовал деятельность Burisma. При этом Юрий Луценко, занимавший должность генпрокурора, заявлял, что у него нет свидетельств о правонарушениях, которые Байден-старший или его сын могли допускать на территории страны.

Процедура импичмента

Согласно положению конституции США, процедура импичмента предполагает расследование палатой представителей, результаты которого должны быть затем рассмотрены сенатом — верхней палатой конгресса.
Сейчас большинство в палате представителей у демократов, а в сенате — у республиканцев.
По данным Washington Post, импичмент Трампа поддерживают более 150 из 253 демократов в палате представителей.
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391005511967
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Ситуация на УкраинеНэнси ПелосиДональд ТрампСШАВ мире
Популярные комментарии
Мы его выбирали, а они ему импичмент! Это наглое вмешательство!
25 сентября, 00:20
ssds
1781101
Пусть грызут друг другу глотки. Пожелаю им всего самого худшего.
25 сентября, 00:25
МСМаксим Солдусов
1200002
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