Киев не может перевести формулу Зеленского с английского языка

Но последовала череда заявлений, свидетельствующих о том, что у Киева как не было понимания того, в каком направлении двигаться, так нет и до сих пор.
Вряд ли глава украинской контактной группы Леонид Кучма никак не взаимодействует с МИД Украины по вопросам мирного урегулирования. Скорее всего, опытный, прожженный политик, которого уже пытались сделать козлом отпущения за автограф под Минским соглашением, понимает, что за собственноручное подписание "формулы Штайнмайера" его объявят главным виновником "капитуляции" (а националисты иначе это и не называют). Поэтому и пытается затянуть время, выжидая официального закрепления своих полномочий на данный шаг.
Даже великий Райкин так не сформулировал бы. А ведь, казалось бы, если "формулу Зеленского" трудно перевести с английского, может быть, всего-то надо попробовать сначала написать ее по-украински.