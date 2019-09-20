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РИА Новости

Глава МИД Украины назвал условия для встречи в "нормандском" формате

13:40 20.09.2019 (обновлено: 16:21 20.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
© РИА Новости / Стрингер
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Архивное фото
КИЕВ, 20 сен – РИА Новости. Контактная группа по Донбассу должна письменно согласовать текст "формулы Штайнмайера", после чего она будет вынесена на обсуждение "нормандской четверки", заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Представители Киева на переговорах в Минске в среду сорвали подписание "формулы Штайнмайера". После этого в Киеве заявили, что реализация этой формулы возможна только при ряде условий, в том числе политических. При этом глава МИД Украины Вадим Пристайко признал, что согласился на "формулу Штайнмайера". По словам главы украинского МИД, контактная группа в среду должна была письменно согласовать текст "формулы Штайнмайера", но не выполнила этого, "возникло техническое недоразумение в самой трехсторонней контактной группе".
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"Это не задача ни "нормандской четверки", ни МИД - это задача передана трехсторонней контактной группе. Вот как они переформулируют более точно, мы тогда получим, посмотрим, что произошло с нашим предложением и можем ли мы это предлагать лидерам для того, чтобы они встречались", - заявил Пристайко в интервью изданию "Европейская правда", опубликованное в пятницу.
Он отметил, что "представитель Украины выразил определенные замечания, которые, я думаю, будут обработаны позже". Пристайко считает, что, возможно, к тексту, который обсуждается трехсторонней контактной группой, будет что-то добавлено или отнято. "Во что он превратится - или он останется без изменений, или что-то будет добавлено — это должно решить трехсторонняя контактная группа" отметил глава МИД.
Министр отметил, что подписание письменного текста "формулы Штайнмайера" является одним из условий перед "нормандским саммитом" . "Да, это одно из двух условий для встречи лидеров, о которых мы договорились. Второе условие - мы ожидаем, что на трех контрольных участках будут разведены войска. Затем россияне добавили еще третье условие, которое звучит вроде "выработки четких формулировок для заявления лидеров", - отметил Пристайко.
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Ранее полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что Киев поставил под угрозу проведение саммита "нормандской четверки" на высшем уровне, отказавшись подписать "формулу Штайнмайера", которая определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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ДНРВадим ПристайкоОБСЕФранк-Вальтер ШтайнмайерБорис ГрызловГерманияООНРоссияСитуация в ДНР и ЛНРМИД УкраиныУкраинаВ мире
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