Грызлов заявил об угрозе срыва саммита "нормандской четверки" по вине Киева

МИНСК, 18 сен — РИА Новости. Киев поставил под угрозу проведение саммита "нормандской четверки", сообщил полпред России в контактной группе по Украине Борис Грызлов.

По его словам, украинские представители отказались подписать "формулу Штайнмайера", которая определяет порядок введения в действие закона об особом статусе Донбасса.

"Напомню, что это тот самый документ, который был согласован 11 сентября политическими советниками лидеров стран "нормандской четверки" и предложен контактной группе для подписания", — сообщил Грызлов после переговоров в Минске.

Тем самым, посетовал полпред России, Киев "сорвал и принятие решения о разведении сил в Петровском и Золотом, поскольку вопросы безопасности должны быть синхронизированы с политическими вопросами".

Грызлов отметил, что оба вопроса должны были быть решены в ходе одного заседания.

"Поручение "нормандского формата" содержало одновременно пункты по политике и безопасности. Такими действиями Киев поставил под угрозу саммит "нормандской четверки", так как условием проведения саммита было наличие успешного результата по этим двум направлениям", — заключил полпред России.