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РИА Новости

Грызлов заявил об угрозе срыва саммита "нормандской четверки" по вине Киева

18:35 18.09.2019 (обновлено: 20:33 18.09.2019)
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© РИА Новости / Яна Лапикова / Перейти в фотобанкРабочая поездка премьер-министра РФ В.Путина в Екатеринбург
Рабочая поездка премьер-министра РФ В.Путина в Екатеринбург
© РИА Новости / Яна Лапикова
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МИНСК, 18 сен — РИА Новости. Киев поставил под угрозу проведение саммита "нормандской четверки", сообщил полпред России в контактной группе по Украине Борис Грызлов.
По его словам, украинские представители отказались подписать "формулу Штайнмайера", которая определяет порядок введения в действие закона об особом статусе Донбасса.
"Напомню, что это тот самый документ, который был согласован 11 сентября политическими советниками лидеров стран "нормандской четверки" и предложен контактной группе для подписания", — сообщил Грызлов после переговоров в Минске.
Тем самым, посетовал полпред России, Киев "сорвал и принятие решения о разведении сил в Петровском и Золотом, поскольку вопросы безопасности должны быть синхронизированы с политическими вопросами".
Председатель Высшего совета партии Единая Россия Борис Грызлов перед началом пленарного заседания Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
Вчера, 18:41РИА Новости
Киев теряет возможности для улучшения ситуации в Донбассе, считает Грызлов
Грызлов отметил, что оба вопроса должны были быть решены в ходе одного заседания.
"Поручение "нормандского формата" содержало одновременно пункты по политике и безопасности. Такими действиями Киев поставил под угрозу саммит "нормандской четверки", так как условием проведения саммита было наличие успешного результата по этим двум направлениям", — заключил полпред России.
В свою очередь, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что на встрече советников 2 сентября дал согласие на подписание "формулы Штайнмайера".
Военнослужащий на блок-посту в районе поселка Александровка в Донецкой области
Вчера, 16:52РИА Новости
Глава МИД Украины согласился на "формулу Штайнмайера" по Донбассу
831947247
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Ситуация в ДНР и ЛНРМинскКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Нужно перестать ездить на эти бесполезные встречи. Ошибка что Российская сторона туда поехала.
18 сентября, 19:07
Andrej Kozakov
900004
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