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РИА Новости

Зеленский надеется провести встречу в "нормандском формате" в сентябре

17:32 12.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 12 сен - РИА Новости. Киев настаивает, чтобы встреча глав "нормандской четверки" (РФ, Франция, Германия, Украина) по урегулированию ситуации в Донбассе состоялась в сентябре, конкретной даты нет, заявил в четверг президент Украины Владимир Зеленский.
"Скажу честно, даты нет. Мы настаиваем сейчас, чтобы эта встреча состоялась именно в сентябре. Для меня окончание войны и возврат всех наших пленных - это приоритетные задачи", - заявил Зеленский после совместного брифинга с президентом Финляндии Саули Ниинисте.
Зеленский заявил, что лидеры "нормандского формата" обсудят на встрече "формулу Штайнмайера" и "все пункты минских договоренностей".
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 17:14РИА Новости
Зеленский хочет обсудить с Путиным переговоры в "нормандском формате"
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