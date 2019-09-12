Зеленский надеется провести встречу в "нормандском формате" в сентябре

КИЕВ, 12 сен - РИА Новости. Киев настаивает, чтобы встреча глав "нормандской четверки" (РФ, Франция, Германия, Украина) по урегулированию ситуации в Донбассе состоялась в сентябре, конкретной даты нет, заявил в четверг президент Украины Владимир Зеленский.

"Скажу честно, даты нет. Мы настаиваем сейчас, чтобы эта встреча состоялась именно в сентябре. Для меня окончание войны и возврат всех наших пленных - это приоритетные задачи", - заявил Зеленский после совместного брифинга с президентом Финляндии Саули Ниинисте.