Зеленский заявил, что осторожно относится к теме миротворцев в Донбассе

"Я очень осторожно отношусь к этой теме миротворцев в Донбассе. Я знаю, что в предыдущей власти обговаривались эти вопросы и структура, как ввести миротворческую миссию. Я не хочу, чтобы у нас в Донбассе был абхазский сценарий или было Приднестровье… До этого момента я не поднимаю тему миротворцев, не поднимаем в минском процессе", - заявил Зеленский в ходе ежегодном форуме YES.