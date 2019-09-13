Зеленский заявил, что осторожно относится к теме миротворцев в Донбассе

КИЕВ, 13 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что осторожно относится к теме введения миротворцев в Донбасс, опасается сценария Приднестровья.
"Я очень осторожно отношусь к этой теме миротворцев в Донбассе. Я знаю, что в предыдущей власти обговаривались эти вопросы и структура, как ввести миротворческую миссию. Я не хочу, чтобы у нас в Донбассе был абхазский сценарий или было Приднестровье… До этого момента я не поднимаю тему миротворцев, не поднимаем в минском процессе", - заявил Зеленский в ходе ежегодном форуме YES.
При этом он заявил, что "был бы доволен, если бы миротворцы были на границе Украины и России".
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru