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РИА Новости

Зеленский заявил, что осторожно относится к теме миротворцев в Донбассе

10:21 13.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 13 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что осторожно относится к теме введения миротворцев в Донбасс, опасается сценария Приднестровья.
"Я очень осторожно отношусь к этой теме миротворцев в Донбассе. Я знаю, что в предыдущей власти обговаривались эти вопросы и структура, как ввести миротворческую миссию. Я не хочу, чтобы у нас в Донбассе был абхазский сценарий или было Приднестровье… До этого момента я не поднимаю тему миротворцев, не поднимаем в минском процессе", - заявил Зеленский в ходе ежегодном форуме YES.
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