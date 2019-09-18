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РИА Новости

За восстановлением моста в Станице Луганской проследят через веб-камеру

11:41 18.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВид на мост у КПП "Станица Луганская"
Вид на мост у КПП Станица Луганская
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 18 сен – РИА Новости. Веб-камера установлена по поручению президента Украины Владимира Зеленского для отслеживания прозрачности восстановления моста через реку Северский Донец в районе Станицы Луганской, сообщил в среду офис украинского президента.
Из-за боевых действий в Донбассе в 2015 году был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста. С 1 августа 2019 года начались работы по разминированию. Позже ЛНР и Киев заявили, что завершили работы по разминированию территории для начала ремонта и разобрали фортификационные сооружения. Ранее в пресс-службе Зеленского сообщили, что мост в Станице Луганской планируется открыть до 27 ноября.
"Таким образом исполнение инициативы главы государства по восстановлению переправы будет происходить прозрачно и под общественным контролем", - говорится в сообщении офиса президента в Telegram.
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