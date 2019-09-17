Коломойский намекнул, кому выгоден поджог дома экс-главы Нацбанка Украины

КИЕВ, 17 сен - РИА Новости. Олигарх Игорь Коломойский намекнул, что поджог дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой может быть выгодной ей самой.
Ранее во вторник Гонтарева заявила, что неизвестные сожгли ее дом под Киевом, бросив бутылку с зажигательной смесью. Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал поджог дома Гонтаревой "криминальным давлением" и заявил, что полиция приложит все усилия для поиска преступника. В офисе президента назвали поджог "грубым преступлением", раскрытие которого должно стать приоритетом для правоохранителей. Полиция завела уголовное дело.
"Теперь, скорее всего, её не выдадут. Поэтому думайте сами", - цитирует Коломойского издание "Украинская правда".
Гонтарева в конце августа сообщила, что ее сбила машина в Лондоне. Ранее она заявила, что украинский олигарх Игорь Коломойский ей угрожает. Сам Коломойский в интервью изданию "Новое время" сообщил, что не собирается похищать Гонтареву и что она "рассказывает сказки". В сентябре Гонтарева заявила, что неизвестные сожгли машину ее невестки в Киеве и заявила об атаке на свою семью. Кроме того, она заявляла, что будет просить политическое убежище в Лондоне, если на Украине ее продолжат "преследовать политически и физически".
Ранее Гонтарева заявила, что в ее квартиру в Киеве ворвались люди в масках и с автоматами. Позже в Государственном бюро расследований сообщили, что проводили обыск в квартире Гонтаревой в рамках дела о злоупотреблении служебным положением должностных лиц правления Нацбанка в 2016 году.