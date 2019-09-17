Коломойский намекнул, кому выгоден поджог дома экс-главы Нацбанка Украины

КИЕВ, 17 сен - РИА Новости. Олигарх Игорь Коломойский намекнул, что поджог дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой может быть выгодной ей самой.

Ранее во вторник Гонтарева заявила, что неизвестные сожгли ее дом под Киевом, бросив бутылку с зажигательной смесью. Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал поджог дома Гонтаревой "криминальным давлением" и заявил, что полиция приложит все усилия для поиска преступника. В офисе президента назвали поджог "грубым преступлением", раскрытие которого должно стать приоритетом для правоохранителей. Полиция завела уголовное дело.