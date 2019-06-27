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РИА Новости

Экс-глава Нацбанка Украины заявила об угрозах со стороны Коломойского

Вчера, 17:29
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© РИА Новости / Николай Лазаренко / Перейти в фотобанкВалерия Гонтарева
Валерия Гонтарева
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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Валерия Гонтарева. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что ей угрожает олигарх Игорь Коломойский.
Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая 2017 года, в настоящее время проживает в Лондоне.
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"Вернулся (на Украину - ред.) один из олигархов, который постоянно мне угрожает. Это очень плохо, что он вернулся. Плохо, для меня лично и для страны. Лично мне он угрожает. В интервью Коломойский заявил, что если я не вернусь на Украину, то он меня вывезет в частном порядке... Если со мной что случится, чтобы все знали почему", - заявила Гонтарева в интервью сайту Громадське ТВ (Общественное ТВ), опубликованном в четверг.
Коломойский является одним из самых богатый людей на Украине. По разным данным, его состояние оценивается примерно в 1,4 миллиарда долларов. Коломойский является основателем крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы "Приват", также имеет активы в металлургии, нефтехимии и медиа.
Ранее бизнесмен занимал должность губернатора Днепропетровской области, но был уволен в связи с конфликтом с украинскими властями, вызванным сменой руководства компании "Укртранснафта". Позже Коломойский заявил о достигнутых договоренностях с президентом и премьером Украины по поводу конфликтной ситуации вокруг компании. В России в отношении Коломойского, которого многие СМИ называют одним из спонсоров "евромайдана", по событиям на юго-востоке Украины возбуждено уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны.
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