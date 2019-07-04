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РИА Новости

Коломойский заявил, что не собирается похищать экс-главу Нацбанка Украины

Вчера, 11:59
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИгорь Коломойский
Игорь Коломойский
© РИА Новости / Стрингер
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Игорь Коломойский. Архивное фото
КИЕВ, 4 июл - РИА Новости. Украинский олигарх Игорь Коломойский сообщил, что не собирается похищать экс-главу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву и тайно жениться на ней, а также заявил, что она "рассказывает сказки".
Ранее Гонтарева заявила, что Коломойский ей угрожает. Генпрокуратура Украины ранее вызвала экс-главу администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы администрации Алексея Филатова и Гонтареву для допроса и вручения сообщения о подозрении по делу против Курченко. Гонтарева ответила, что не намерена идти на допрос, и пригласила следователей в Лондон.
"Зачем мне ее похищать? Для чего? Жениться на ней тайно?... Ничего она не испугалась и ничего она не боится… А где вы видели, чтобы если человеку что-то грозило, он об этом открыто заявлял в интервью, еще и ведущим изданиям? Пусть она спит спокойно", - сказал Коломойский в интервью изданию "Новое время".
Он также сообщил, что может предоставить Гонтаревой самолет, если она захочет прилететь на Украину на допрос или будет вынуждена вернуться. Коломойский добавил, что может это сделать только с согласия Гонтаревой. "Она сказала, что не собирается сюда ехать, возвращаться. И если хотят, пусть приезжают и там допрашивают. Вдруг она согласится? Мы предоставим ей комфортные условия, чтобы она прилетела, допросилась и улетела", - сказал олигарх.
Ранее Генпрокуратура Украины завершила расследование дела в отношении Курченко, в рамках которого подозревают 98 человек, в том числе ряд высокопоставленных чиновников. По данным украинских СМИ, подозреваемыми по делу стали представители ближайшего окружения Порошенко, в частности, экс-глава администрации президента Ложкин, экс-глава Нацбанка Гонтарева, действующий замглавы администрации президента Филатов. Позднее пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган заявила, что подозрения чиновникам администрации и Нацбанка вручены не в соответствии с законом, поэтому они не имеют статуса в уголовном деле.
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Следствие заподозрило украинского бизнесмена Курченко в том, что он вместе с окружением Януковича якобы совершил масштабные хищения путем подлога документов и финансовых махинаций. В частности, бизнесмен якобы завладел имуществом и средствами компаний "Нафтогаз Украины", "Укрнафта" и "Укргаздобыча", а также средствами Нацбанка Украины, получив там кредиты для подконтрольных ему банков.
Курченко — украинский бизнесмен, владелец ГК ВЕТЭК, медиахолдинга UMH, "Газ Украины", владелец и президент футбольного клуба "Металлист" (Харьков). Также бизнесмену принадлежат "Брокбизнесбанк" и "РеалБанк", в которых с 3 марта 2017 года введена временная администрация. После смены власти на Украине генпрокуратура обвинила Курченко в присвоении имущества госпредприятия "Укргаздобыча", а также в контрабанде и незаконной реализации нефтепродуктов. В декабре 2017 года суд Киева наложил арест на ценные бумаги и корпоративные права медиахолдинга UMH.
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Валерия ГонтареваИгорь КоломойскийУкраинаВ мире
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