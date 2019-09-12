Экс-глава Нацбанка Украины заявила, что люди в масках взломали ее квартиру

КИЕВ, 12 сен - РИА Новости. Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что в ее квартиру в Киеве ворвались люди в масках и с автоматами.

"Сегодня в 10.00 (совпадает с мск) неизвестные люди в масках и с автоматами взломали ломом дверь по месту моей прописки на Большой Житомирской. Там никого нет, соседей они не пустили. Без хозяев, без адвокатов, неизвестно кто, по неизвестному делу", - цитирует Гонтареву агентство "Лига.net".

В Госбюро расследований Украины при этом сообщили, что проводят обыск в квартире Гонтаревой в рамках дела о злоупотреблении служебным положением должностных лиц правления Нацбанка в 2016 году. "Госбюро проводит обыски в помещениях "Укроборонпрома", а также в помещениях других участников уголовного производства, среди которых есть и Валерия Гонтарева", - цитирует пресс-секретаря Госбюро Анжелику Иванову агентство "Укринформ"

В четверг директор Госбюро расследований Украины Роман Труба сообщил, что ведомство проводит обыски в помещениях госконцера "Укроборнпром" и предприятиях-экспортерах, входящих в его состав, в рамках расследования уголовного дела по факту злоупотребления служебным положением должностных лиц правления Национального банка Украины в 2016 году.

Печерский районный суд Киева ранее разрешил принудительно доставить на допрос в Госбюро расследований Гонтареву по делу о злоупотреблении служебными полномочиями. Она занимала пост глав Нацбанка в 2014-2018 годах. До этого Гонтареву дважды вызывали на допрос по этому делу, но она так и не пришла.