Токио: Курилы подождут, Арктика и нефтегаз — нет

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи на полях Восточного экономического форума

На переговорах с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в рамках Восточного экономического форума Владимир Путин заявил , что отношения двух стран "стабильны и динамично развиваются".

Параллельно там же, во Владивостоке, японский министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко сообщил, что участниками "Арктик СПГ — 2" принято окончательное инвестиционное решение по проекту. В связи с этим подписан соответствующий протокол между российским "Новатэком" и японскими корпорациями Mitsui & Co. и JOGMEG. Ранее документ подписали руководители французской компании Total и китайских — CNPC и CNOOC. Как отметил председатель совета директоров Mitsui & Co. Масами Иидзима, также участвующий в ВЭФ, "проект внесет свой вклад в стабильное обеспечение энергетических рынков Азии, где наблюдается высокий спрос".

Другой японский топ-менеджер, председатель совета директоров Marubeni Corporation Тэруо Асада рассказал, что согласно проведенному опросу по меньшей мере 60 процентов бизнесменов Японии считают российский Дальний Восток привлекательным для инвестиций. По оценке, озвученной Абэ , сумма последних превысила 15 миллиардов долларов. Особо премьер-министр выделил совместные нефтегазовые проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2".

В общем, участие весьма представительной японской делегации (более 500 официальных лиц и предпринимателей) в работе ВЭФ проходит продуктивно, а двухстороннее взаимодействие не омрачают недавние эскапады — трудно назвать это по-другому — Токио.

Таким образом, переконфигурацию и некоторое охлаждение российско-японских отношений последнего года можно считать близящейся к концу, что дает возможность подвести предварительные итоги произошедшего.

Стоит напомнить, что в конце прошлого года Токио неожиданно начал форсировать курильскую тему. От японских официальных лиц посыпались заявления, создававшие впечатление решенности вопроса передачи островов. Причем исполнялось все это в прямо-таки оскорбительном для России виде. В конце концов последовал ответ: Москва в максимально резкой — для дипломатического языка — форме дезавуировала все фантазии японских партнеров.

Однако тех это не урезонило, и Токио продолжил линию на конфронтацию, хотя и в несколько ином ключе. В частности, уже дважды японская принадлежность островов указывалась в презентационных материалах к значимым международным мероприятиям — к недавнему саммиту "Большой двадцатки" в Осаке и Олимпиаде 2020 года.

Судя по всему, причина подобных действий — принципиальная смена стратегии в отношении Курильских островов. Осознав бесперспективность привычного подхода, который на полном серьезе предполагал их передачу в обозримом будущем, Токио занял бескомпромиссно жесткую позицию, характерную в большой политике скорее для недостижимых целей.

Смысл прост: если вопрос принципиально нерешаем в текущих обстоятельствах, нет смысла прилагать усилия в попытках сдвинуть ситуацию с места. Проще ее обострить и подвесить в таком виде на неопределенное время — в надежде, что когда-нибудь в будущем появится шанс вернуться к теме и добиться своего.

Применительно к курильскому вопросу самым важным в последнее время был иной вопрос: насколько сильно повлияют свежие трения на сотрудничество Японии с Россией по другим направлениям?

В японском истеблишменте достаточно громко звучат голоса, требующие весомых мер по "наказанию" Москвы за неуступчивость. В частности, в качестве одного из таких шагов предлагали отказ от поездки Синдзо Абэ на нынешний ВЭФ.

Что ж, ответ получен — произошедшие события никак не повредили стратегическому сотрудничеству двух стран. Токио по-прежнему четко отделяет курильский вопрос, не позволяя ему даже в нынешнем обострившемся виде влиять на отношения с Москвой.

Нет, все привычные телодвижения были выполнены и на этот раз. Абэ заявил о невозможности дальше тянуть с заключением мирного договора. В ответ Путин ласково напомнил обязательства Японии перед США в военной сфере и сказал, что Москва должна учитывать подобные обстоятельства.

Кремль может себе позволить снисходительность по отношению к японским партнерам. В конце концов, у них действительно есть повод для расстройства: обнаружилось, что последние десятилетия они жили иллюзией, которую сами себе и придумали.

Да и общая ситуация в регионе для Японии складывается не слишком благоприятно, причем сразу по всем направлениям: от исторических обид до экономической конкуренции, от военной напряженности до территориальных споров. Кстати, Токио ровно так же, как по Курилам, скандалит с Сеулом по другой группе островов (Токто/Такэсима), которые считает исторически своими. Что характерно, с тем же результатом.

Однако это ничуть не влияет на главное: японские власти в своих действиях четко разграничивают идеологическое и рациональное, не позволяя первому взять вверх над вторым. Они могут громко выражать недовольство по поводу открытия рыбозавода на Шикотане, но не сделают и полшага, который на самом деле поставит под угрозу сотрудничество с Россией в энергосфере.