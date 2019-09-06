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РИА Новости

Токио: Курилы подождут, Арктика и нефтегаз — нет

08:00 06.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи на полях Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи на полях Восточного экономического форума
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
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На переговорах с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в рамках Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что отношения двух стран "стабильны и динамично развиваются".
Параллельно там же, во Владивостоке, японский министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко сообщил, что участниками "Арктик СПГ — 2" принято окончательное инвестиционное решение по проекту. В связи с этим подписан соответствующий протокол между российским "Новатэком" и японскими корпорациями Mitsui & Co. и JOGMEG. Ранее документ подписали руководители французской компании Total и китайских — CNPC и CNOOC. Как отметил председатель совета директоров Mitsui & Co. Масами Иидзима, также участвующий в ВЭФ, "проект внесет свой вклад в стабильное обеспечение энергетических рынков Азии, где наблюдается высокий спрос".

Другой японский топ-менеджер, председатель совета директоров Marubeni Corporation Тэруо Асада рассказал, что согласно проведенному опросу по меньшей мере 60 процентов бизнесменов Японии считают российский Дальний Восток привлекательным для инвестиций. По оценке, озвученной Абэ, сумма последних превысила 15 миллиардов долларов. Особо премьер-министр выделил совместные нефтегазовые проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2".

В общем, участие весьма представительной японской делегации (более 500 официальных лиц и предпринимателей) в работе ВЭФ проходит продуктивно, а двухстороннее взаимодействие не омрачают недавние эскапады — трудно назвать это по-другому — Токио.
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Таким образом, переконфигурацию и некоторое охлаждение российско-японских отношений последнего года можно считать близящейся к концу, что дает возможность подвести предварительные итоги произошедшего.
Стоит напомнить, что в конце прошлого года Токио неожиданно начал форсировать курильскую тему. От японских официальных лиц посыпались заявления, создававшие впечатление решенности вопроса передачи островов. Причем исполнялось все это в прямо-таки оскорбительном для России виде. В конце концов последовал ответ: Москва в максимально резкой — для дипломатического языка — форме дезавуировала все фантазии японских партнеров.

Однако тех это не урезонило, и Токио продолжил линию на конфронтацию, хотя и в несколько ином ключе. В частности, уже дважды японская принадлежность островов указывалась в презентационных материалах к значимым международным мероприятиям — к недавнему саммиту "Большой двадцатки" в Осаке и Олимпиаде 2020 года.

Судя по всему, причина подобных действий — принципиальная смена стратегии в отношении Курильских островов. Осознав бесперспективность привычного подхода, который на полном серьезе предполагал их передачу в обозримом будущем, Токио занял бескомпромиссно жесткую позицию, характерную в большой политике скорее для недостижимых целей.
Смысл прост: если вопрос принципиально нерешаем в текущих обстоятельствах, нет смысла прилагать усилия в попытках сдвинуть ситуацию с места. Проще ее обострить и подвесить в таком виде на неопределенное время — в надежде, что когда-нибудь в будущем появится шанс вернуться к теме и добиться своего.
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Применительно к курильскому вопросу самым важным в последнее время был иной вопрос: насколько сильно повлияют свежие трения на сотрудничество Японии с Россией по другим направлениям?
В японском истеблишменте достаточно громко звучат голоса, требующие весомых мер по "наказанию" Москвы за неуступчивость. В частности, в качестве одного из таких шагов предлагали отказ от поездки Синдзо Абэ на нынешний ВЭФ.
Что ж, ответ получен — произошедшие события никак не повредили стратегическому сотрудничеству двух стран. Токио по-прежнему четко отделяет курильский вопрос, не позволяя ему даже в нынешнем обострившемся виде влиять на отношения с Москвой.
Нет, все привычные телодвижения были выполнены и на этот раз. Абэ заявил о невозможности дальше тянуть с заключением мирного договора. В ответ Путин ласково напомнил обязательства Японии перед США в военной сфере и сказал, что Москва должна учитывать подобные обстоятельства.

Кремль может себе позволить снисходительность по отношению к японским партнерам. В конце концов, у них действительно есть повод для расстройства: обнаружилось, что последние десятилетия они жили иллюзией, которую сами себе и придумали.

Да и общая ситуация в регионе для Японии складывается не слишком благоприятно, причем сразу по всем направлениям: от исторических обид до экономической конкуренции, от военной напряженности до территориальных споров. Кстати, Токио ровно так же, как по Курилам, скандалит с Сеулом по другой группе островов (Токто/Такэсима), которые считает исторически своими. Что характерно, с тем же результатом.
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Однако это ничуть не влияет на главное: японские власти в своих действиях четко разграничивают идеологическое и рациональное, не позволяя первому взять вверх над вторым. Они могут громко выражать недовольство по поводу открытия рыбозавода на Шикотане, но не сделают и полшага, который на самом деле поставит под угрозу сотрудничество с Россией в энергосфере.
Подобный прагматизм можно только поприветствовать.
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ЯпонияХиросигэ СэкоСиндзо АбэНоватэкВладимир ПутинРоссияАвторыВ мире
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