Токио: Курилы подождут, Арктика и нефтегаз — нет

На переговорах с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в рамках Восточного экономического форума Владимир Путин заявил
, что отношения двух стран "стабильны и динамично развиваются".
Параллельно там же, во Владивостоке, японский министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко сообщил, что участниками "Арктик СПГ — 2" принято окончательное инвестиционное решение по проекту. В связи с этим подписан соответствующий протокол между российским "Новатэком" и японскими корпорациями Mitsui & Co. и JOGMEG. Ранее документ подписали руководители французской компании Total и китайских — CNPC и CNOOC. Как отметил председатель совета директоров Mitsui & Co. Масами Иидзима, также участвующий в ВЭФ, "проект внесет свой вклад в стабильное обеспечение энергетических рынков Азии, где наблюдается высокий спрос".
В общем, участие весьма представительной японской делегации (более 500 официальных лиц и предпринимателей) в работе ВЭФ проходит продуктивно, а двухстороннее взаимодействие не омрачают недавние эскапады — трудно назвать это по-другому — Токио.
Таким образом, переконфигурацию и некоторое охлаждение российско-японских отношений последнего года можно считать близящейся к концу, что дает возможность подвести предварительные итоги произошедшего.
Стоит напомнить, что в конце прошлого года Токио неожиданно начал форсировать курильскую тему. От японских официальных лиц посыпались заявления, создававшие впечатление решенности вопроса передачи островов. Причем исполнялось все это в прямо-таки оскорбительном для России виде. В конце концов последовал ответ: Москва в максимально резкой — для дипломатического языка — форме дезавуировала все фантазии японских партнеров.
Судя по всему, причина подобных действий — принципиальная смена стратегии
в отношении Курильских островов. Осознав бесперспективность привычного подхода, который на полном серьезе предполагал их передачу в обозримом будущем, Токио занял бескомпромиссно жесткую позицию, характерную в большой политике скорее для недостижимых целей.
Смысл прост: если вопрос принципиально нерешаем в текущих обстоятельствах, нет смысла прилагать усилия в попытках сдвинуть ситуацию с места. Проще ее обострить и подвесить в таком виде на неопределенное время — в надежде, что когда-нибудь в будущем появится шанс вернуться к теме и добиться своего.
Применительно к курильскому вопросу самым важным в последнее время был иной вопрос: насколько сильно повлияют свежие трения на сотрудничество Японии с Россией по другим направлениям?
В японском истеблишменте достаточно громко звучат голоса, требующие весомых мер по "наказанию" Москвы за неуступчивость. В частности, в качестве одного из таких шагов предлагали отказ от поездки Синдзо Абэ на нынешний ВЭФ.
Что ж, ответ получен — произошедшие события никак не повредили стратегическому сотрудничеству двух стран. Токио по-прежнему четко отделяет курильский вопрос, не позволяя ему даже в нынешнем обострившемся виде влиять на отношения с Москвой.
Нет, все привычные телодвижения были выполнены и на этот раз. Абэ заявил о невозможности дальше тянуть с заключением мирного договора. В ответ Путин ласково напомнил
обязательства Японии перед США в военной сфере и сказал, что Москва должна учитывать подобные обстоятельства.
Да и общая ситуация в регионе для Японии складывается не слишком благоприятно, причем сразу по всем направлениям: от исторических обид до экономической конкуренции, от военной напряженности до территориальных споров. Кстати, Токио ровно так же, как по Курилам, скандалит с Сеулом по другой группе островов (Токто/Такэсима), которые считает исторически своими. Что характерно, с тем же результатом.
Однако это ничуть не влияет на главное: японские власти в своих действиях четко разграничивают идеологическое и рациональное, не позволяя первому взять вверх над вторым. Они могут громко выражать недовольство
по поводу открытия рыбозавода на Шикотане, но не сделают и полшага, который на самом деле поставит под угрозу сотрудничество с Россией в энергосфере.
Подобный прагматизм можно только поприветствовать.