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РИА Новости
Восточный экономический форум

Абэ передал Путину позицию Токио из-за открытия завода на Шикотане

11:33 05.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в работе Восточного экономического форума
Президент РФ В. Путин принял участие в работе Восточного экономического форума
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ В. Путин принял участие в работе Восточного экономического форума
ТОКИО, 5 сен - РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи с Владимиром Путиным передал ему позицию Японии в связи с участием российского президента по видеосвязи в церемонии открытия завода по переработке рыбы на Шикотане, сообщил заместитель генерального секретаря правительства Японии Котаро Ногами.
"Премьер-министр Абэ предал позицию Японии в этой связи", - сказал на пресс-конференции Ногами, касаясь темы участия российского президента в церемонии.
Ранее сообщалось, что Япония сделает представление России после того, как в четверг был открыт рыбоперерабатывающий завод на Шикотане с участием по видеосвязи находившегося на полях ВЭФ-2019 российского президента. Утром в четверг об этом заявил генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга. Он пояснил, что его страна "будет действовать соответствующим образом, включая представление российской стороне".
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Шикотан, также как Кунашир, Итуруп и Хабомаи являются предметом территориальных претензий Японии к России. В Японии острова называют "северными территориями". Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча лидеров России и Японии. По итогам японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. Это серьезная уступка со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование передачи Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи и только после этого - заключение мирного договора.
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Восточный экономический форумОбсуждение мирного договора России и ЯпонииСиндзо АбэВладимир ПутинЯпонияРоссияВ мире
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