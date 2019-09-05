Абэ передал Путину позицию Токио из-за открытия завода на Шикотане

ТОКИО, 5 сен - РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи с Владимиром Путиным передал ему позицию Японии в связи с участием российского президента по видеосвязи в церемонии открытия завода по переработке рыбы на Шикотане, сообщил заместитель генерального секретаря правительства Японии Котаро Ногами.

"Премьер-министр Абэ предал позицию Японии в этой связи", - сказал на пресс-конференции Ногами, касаясь темы участия российского президента в церемонии.

Ранее сообщалось, что Япония сделает представление России после того, как в четверг был открыт рыбоперерабатывающий завод на Шикотане с участием по видеосвязи находившегося на полях ВЭФ-2019 российского президента. Утром в четверг об этом заявил генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга. Он пояснил, что его страна "будет действовать соответствующим образом, включая представление российской стороне".

Шикотан, также как Кунашир, Итуруп и Хабомаи являются предметом территориальных претензий Японии к России. В Японии острова называют "северными территориями". Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.