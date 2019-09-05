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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин заявил о стабильности двусторонних отношений России и Японии

06:42 05.09.2019 (обновлено: 06:51 05.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на заседании президиума Госсовета по вопросу "О национальной программе развития Дальнего Востока"
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании президиума Госсовета по вопросу О национальной программе развития Дальнего Востока
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия приветствует диалог с Японией, это способствует развитию двусторонних отношений, завил президент РФ Владимир Путин на встрече с японским премьером Синдзо Абэ.
"Мы с вами регулярно встречаемся, используем все возможности для продолжения нашего диалога. Мы этому очень рады, потому что это способствует развитию наших двусторонних отношений", - заявил Путин на встрече с Абэ в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
01:31РИА Новости
Межгосударственные отношения России и Японии
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Восточный экономический форумСиндзо АбэВладимир ПутинЯпонияРоссияВ мире
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