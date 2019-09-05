Путин заявил о стабильности двусторонних отношений России и Японии

"Мы с вами регулярно встречаемся, используем все возможности для продолжения нашего диалога. Мы этому очень рады, потому что это способствует развитию наших двусторонних отношений", - заявил Путин на встрече с Абэ в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).