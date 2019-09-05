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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин рассказал о сложностях заключения мирного договора с Японией

12:01 05.09.2019 (обновлено: 14:45 05.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи на полях Восточного экономического форума — 2019
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи на полях Восточного экономического форума — 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи на полях Восточного экономического форума — 2019
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Вопрос мирного договора с Японией касается не только двухсторонних отношений, но также безопасности и интересов других государств, заявил Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
"Есть масса вопросов, связанных с заключением мирного договора. Они не лежат только в плоскости двусторонних отношений, к сожалению для нас. Есть вопросы военного, оборонного характера, вопросы безопасности, и здесь мы должны учитывать и позицию третьих стран, и обязательства Японии перед третьими странами, в том числе перед Соединенными Штатами. А там, кроме вот таких добрых слов, есть и такие, что, напомню, они родились еще в 20-30-е годы: доброе слово - это хорошо, доброе слово и смит-вессон действуют гораздо эффективнее, чем просто доброе слово. Мы это хорошо понимаем, знаем и должны это учитывать".
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
Владимир Путин
Президент России
Фраза "Я вырос в опасном районе. Там говорили, что ты можешь больше достичь добрым словом и пистолетом, чем просто добрым словом" прозвучала из уст актера Роберта де Ниро, исполнившего роль американского криминального короля Аль Капоне в фильме "Неприкасаемые". Эту цитату, как и ряд других, которые звучат в фильме, съемочная группа картины взяла из реальных интервью самого известного гангстера Америки.
Путин и ранее использовал эту фразу. Так, в ноябре 2014 года, осматривая новую бронетехнику с надписью "вежливые броневики" Путин заметил: "С помощью вежливости и оружия можно добиться гораздо большего, чем просто с помощью вежливости".
Однако, как подчеркнул президент, Москва будет стремиться к заключению мирного договора с Токио, "как бы сложно это не было".
Сейчас Россия делает все возможное, чтобы граждане Японии могли посещать Курильские острова даже без виз, отметил Путин.

"Есть гуманитарный фактор. <...> Нужно сделать все, чтобы люди, которые имеют отношение к этим территориям, не чувствовали себя жертвами геополитических событий прошлых лет. Мы, исходя именно из гуманитарных соображений, идем не только навстречу этим людям, навстречу просьбам премьер-министра Японии, делаем это в эксклюзивном порядке".

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
Владимир Путин
Президент России

Ситуация с островами

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
Берег Охотского моря у мыса Столбчатый на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
8 августа, 08:00РИА Новости
Токио передумал бороться за Курилы
Москва настаивает, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Однако последующие переговоры ни к чему не привели и мирный договор страны так и не подписали.
В ноябре прошлого года в Сингапуре прошла встреча Владимира Путина и Синдзо Абэ. Тогда японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе декларации 1956 года.
При этом российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.
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Восточный экономический форумРоссияСиндзо АбэВладимир ПутинЯпонияВ мире
Популярные комментарии
мне он не нужен, тот мирный договор, 1. это просто бумажка 2. фактически между нами и так мир. простому рядовому гражданину это не надо. тем более ценой островов.
5 сентября, 12:18
Александр Сергеевич
6410000
О чем говорить с несамостоятельной страной...Проще сразу с США.С другой стороны.Какое дело США до Курильских островов.Значит говорить вообще не о чем и не с кем.
5 сентября, 12:25
Максим Егорыч
3610003
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