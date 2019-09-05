Путин рассказал о сложностях заключения мирного договора с Японией

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Вопрос мирного договора с Японией касается не только двухсторонних отношений, но также безопасности и интересов других государств, заявил Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Есть масса вопросов, связанных с заключением мирного договора. Они не лежат только в плоскости двусторонних отношений, к сожалению для нас. Есть вопросы военного, оборонного характера, вопросы безопасности, и здесь мы должны учитывать и позицию третьих стран, и обязательства Японии перед третьими странами, в том числе перед Соединенными Штатами. А там, кроме вот таких добрых слов, есть и такие, что, напомню, они родились еще в 20-30-е годы: доброе слово - это хорошо, доброе слово и смит-вессон действуют гораздо эффективнее, чем просто доброе слово. Мы это хорошо понимаем, знаем и должны это учитывать". Владимир Путин Президент России Президент России

Фраза "Я вырос в опасном районе. Там говорили, что ты можешь больше достичь добрым словом и пистолетом, чем просто добрым словом" прозвучала из уст актера Роберта де Ниро, исполнившего роль американского криминального короля Аль Капоне в фильме "Неприкасаемые". Эту цитату, как и ряд других, которые звучат в фильме, съемочная группа картины взяла из реальных интервью самого известного гангстера Америки.

Путин и ранее использовал эту фразу. Так, в ноябре 2014 года, осматривая новую бронетехнику с надписью "вежливые броневики" Путин заметил: "С помощью вежливости и оружия можно добиться гораздо большего, чем просто с помощью вежливости".

Однако, как подчеркнул президент, Москва будет стремиться к заключению мирного договора с Токио, "как бы сложно это не было".

Сейчас Россия делает все возможное, чтобы граждане Японии могли посещать Курильские острова даже без виз, отметил Путин.

"Есть гуманитарный фактор. <...> Нужно сделать все, чтобы люди, которые имеют отношение к этим территориям, не чувствовали себя жертвами геополитических событий прошлых лет. Мы, исходя именно из гуманитарных соображений, идем не только навстречу этим людям, навстречу просьбам премьер-министра Японии, делаем это в эксклюзивном порядке". Владимир Путин Президент России Президент России

Ситуация с островами

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

Москва настаивает, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Однако последующие переговоры ни к чему не привели и мирный договор страны так и не подписали.

В ноябре прошлого года в Сингапуре прошла встреча Владимира Путина и Синдзо Абэ. Тогда японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе декларации 1956 года.