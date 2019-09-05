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РИА Новости
Восточный экономический форум

Япония инвестировала в российский Дальний Восток свыше $15 миллиардов

01:26 05.09.2019 (обновлено: 04:26 05.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи в Осаке. 29 июня 2019
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи в Осаке. 29 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Инвестиции Японии в экономику Дальнего Востока на сегодняшний день составили более 15 миллиардов долларов и будут расти, заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ.
В конце июня на пресс-конференции по итогам встречи с российским президентом Владимиром Путиным Абэ заявил, что Россия и Япония за три года создали более 200 проектов в восьми сферах совместной деятельности, определенных на встрече лидеров двух стран в 2016 году.
В интервью газете "Известия" Абэ отметил, что японские компании активно работают в России. В частности, они осуществляют крупные инвестиции на Дальнем Востоке в сотрудничестве с российскими компаниями, в том числе в рамках проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2".
"Совокупные инвестиции Японии в Дальний Восток, включая эти проекты, превысили 15 миллиардов долларов, и в будущем ожидается дальнейшее инвестирование", - подчеркнул японский премьер, добавив, что не менее 40% всех проектов плана сотрудничества связано именно с Дальним Востоком.
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Он также обратил внимание на совместную хозяйственную деятельность на Дальнем Востоке, где достигнута договоренность по пяти проектам для скорейшей реализации. В частности, Абэ указал на сферы туризма и обращения с отходами.
"Считаю, что наши отношения доверия укрепятся еще больше в контексте развития такого сотрудничества. Я намерен упорно и последовательно продолжать наш диалог, чтобы вместе с президентом Путиным заключить мирный договор". - заключил японский премьер.
Путин в четверг примет участие в пленарной сессии пятого Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, где встретится, в частности, с Абэ.
В декабре 2016 года во время визита Путина в Японию была достигнута договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. В феврале 2017 года при МИД Японии был создан совет по совместной экономической деятельности. В 2017 и 2018 годах состоялись поездки представителей правительственных и бизнес-кругов Японии на Курилы, чтобы на месте изучить конкретные перспективы проектов. Согласно договоренности, эта деятельность не должна нарушать юридические позиции обеих стран. Осуществление совместных проектов рассматривается по таким направлениям, как марикультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора.
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Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча лидеров России и Японии Владимира Путина и Синдзо Абэ. По итогам японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года.
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