Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T18:07Z
https://ria.ru/20190904/1558311802.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155770/67/1557706766_0:0:3305:1859_1036x0_80_0_0_4c7129e5fe79ac305d636f4ef3fb39b9.jpg
РИА Новости

Биография Джузеппе Конте

18:07 04.09.2019
18
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПремьер-министр Италии Джузеппе Конте
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Джузеппе Конте (Giuseppe Conte) родился 8 августа 1964 года в городе Вольтурара-Аппула в провинции Фоджа на юге Италии.
В 1988 году окончил юридический факультет университета "Сапиенца" (La Sapienza) в Риме. Занимался научными исследованиями, преподавал частное и гражданское право в этом же университете.
В 1992-1993 годах был стипендиатом Национального исследовательского центра.
В 1992-2014 годах неоднократно стажировался за границей: в Йельском и Нью-Йоркском университетах в США, в парижском университете Сорбонна (Франция), в Институте передовых правовых исследований в Лондоне (Великобритания).
С 2001 по 2018 год преподавал на юридическом факультете Флорентийского университета (Università di Firenze).
В разные годы также преподавал в римских университетах ЛУМСА (La Libera Università Maria Santissima Assunta, LUMSA), Третьем университете (Università di Roma Tre), "Сассари" (Università diSassari), "Луис" (Università "Luiss" di Roma), "Сан Пио V" (Università San Pio V).
В 2010-2011 годах был членом Совета директоров Итальянского космического агентства.
В 2012-2015 годах входил в Финансовый банковский арбитраж по назначению Банка Италии.
В 2013-2018 годах был членом президентского Совета по правовым вопросам.
По итогам парламентских выборов в марте 2018 года лидеры общественно-политического "Движения 5 звезд" и партии "Лига" договорились о формировании коалиционного правительства и предложили кандидатуру Джузеппе Конте на пост премьера страны.
23 мая 2018 года президент Италии Серджо Маттарелла предложил Конте сформировать коалиционное правительство.
1 июня 2018 года Джузеппе Конте вступил в должность премьер-министра Италии.
В начале августа 2019 года в Италии начался острый политический кризис после того, как лидер итальянской партии "Лига", вице-премьер Маттео Сальвини уведомил Конте, что из-за серьезных разногласий правящая коалиция фактически перестала существовать, и потребовал скорейшего проведения досрочных выборов. В свою очередь премьер публично объявил, что Сальвини решил таким образом "капитализировать" высокие рейтинги своей партии.
20 августа 2019 года Джузеппе Конте, выступая в сенате, заявил, что подаст президенту республики прошение об отставке. В тот же день президент принял его прошение об отставке и предложил Конте продолжать исполнять обязанности главы правительства до завершения политического кризиса.
28 августа лидер итальянского "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо заявил, что на консультациях у президента страны Серджо Маттареллы проинформировал его о достижении договоренности с Демократической партией о повторном выдвижении ушедшего в отставку премьера Джузеппе Конте.
29 августа президент Италии встретился с Джузеппе Конте и поручил ему сформировать новое правительство. Конте согласился снова возглавить правительство.
4 сентября он представил главе государства новый состав кабинета министров.
Джузеппе Конте является автором монографий и научных статей по семейному, гражданскому и корпоративному праву.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
000000
Джузеппе КонтеСправки
Рекомендуем
Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Премьер Малайзии: для расследования по MH17 нужен нейтральный орган
РИА
Новости
Банкноты номиналом 5000 рублей
Власти Оренбуржья направили 400 млн рублей на закупку городской спецтехники
Набор для детей до 2-х лет
Аэрофлот расширил линейку детских дорожных наборов
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время пресс-конференции в президентском дворце в Риме
Конте объявил состав нового правительства Италии
Лента
новостей
Вид на Якутск сверху
"Русгидро" и Якутия договорились о создании ЕТО
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Олег Кожемяко: Приморье будет развивать туристические обмены с КНДР
Лес
Лесничества Ленобласти получили новую спецтехнику
Временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов
Михаил Клинов: ЧС с пожарами до сих пор сохраняется Красноярском крае
Рабочий осматривает подруливающее устройство для судна ледового класса. Верфь Звезда
"Звезда" примет участие в конкурсе по созданию двух судов для Минобрнауки
Тяжелый достроечный стапель судостроительного комплекса Звезда в городском округе Большой Камень в Приморском крае
Константин Лаптев: "Звезда" сама сможет полностью построить ледокол "Лидер"
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо
Новый глава МИД Италии назвал приоритеты внешней политики
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова в Дамаске проводит встречу с замглавы МИД Сирии
Территория Дальневосточного судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень Приморского края
Свыше 7,5 тысячи человек трудоустроят на верфи "Звезда" к 2023 году
Модельные испытания ледокола проекта 10510 Лидер
Верфь "Звезда" сможет полностью построить ледоколы типа "Лидер"
Участники на стенде МИА Россия сегодня на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Директор Галереи Уффици погулял по Луне с помощью VR-проекта РИА Новости
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:32США обвинили Коршунова в краже секретов для российских авиадвигателей
23:23Зеленский планирует встречу с журналистами на тему свободы слова
23:16Авторы снимка черной дыры получили три миллиона долларов
23:10Аксенов посоветовал Зеленскому приехать в Крым и признать выбор его жителей
22:57В СПЧ назвали правильным решение о закупке зарубежных лекарств для детей
22:52Аршба во втором туре выборов поддержит оппозиционного кандидата Квицинию
22:51Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
22:41Задержанному в Италии по запросу США россиянину грозит десять лет тюрьмы
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
Лента новостейМолния