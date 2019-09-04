Биография Джузеппе Конте

В 1988 году окончил юридический факультет университета "Сапиенца" (La Sapienza) в Риме. Занимался научными исследованиями, преподавал частное и гражданское право в этом же университете.

В 1992-1993 годах был стипендиатом Национального исследовательского центра.

В 1992-2014 годах неоднократно стажировался за границей: в Йельском и Нью-Йоркском университетах в США, в парижском университете Сорбонна (Франция), в Институте передовых правовых исследований в Лондоне (Великобритания).

С 2001 по 2018 год преподавал на юридическом факультете Флорентийского университета (Università di Firenze).

В разные годы также преподавал в римских университетах ЛУМСА (La Libera Università Maria Santissima Assunta, LUMSA), Третьем университете (Università di Roma Tre), "Сассари" (Università diSassari), "Луис" (Università "Luiss" di Roma), "Сан Пио V" (Università San Pio V).

В 2012-2015 годах входил в Финансовый банковский арбитраж по назначению Банка Италии.

В 2013-2018 годах был членом президентского Совета по правовым вопросам.

По итогам парламентских выборов в марте 2018 года лидеры общественно-политического "Движения 5 звезд" и партии "Лига" договорились о формировании коалиционного правительства и предложили кандидатуру Джузеппе Конте на пост премьера страны.

23 мая 2018 года президент Италии Серджо Маттарелла предложил Конте сформировать коалиционное правительство.

В начале августа 2019 года в Италии начался острый политический кризис после того, как лидер итальянской партии "Лига", вице-премьер Маттео Сальвини уведомил Конте, что из-за серьезных разногласий правящая коалиция фактически перестала существовать, и потребовал скорейшего проведения досрочных выборов. В свою очередь премьер публично объявил, что Сальвини решил таким образом "капитализировать" высокие рейтинги своей партии.

20 августа 2019 года Джузеппе Конте, выступая в сенате, заявил , что подаст президенту республики прошение об отставке. В тот же день президент принял его прошение об отставке и предложил Конте продолжать исполнять обязанности главы правительства до завершения политического кризиса.

28 августа лидер итальянского "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо заявил , что на консультациях у президента страны Серджо Маттареллы проинформировал его о достижении договоренности с Демократической партией о повторном выдвижении ушедшего в отставку премьера Джузеппе Конте.

29 августа президент Италии встретился с Джузеппе Конте и поручил ему сформировать новое правительство. Конте согласился снова возглавить правительство.

4 сентября он представил главе государства новый состав кабинета министров.

Джузеппе Конте является автором монографий и научных статей по семейному, гражданскому и корпоративному праву.