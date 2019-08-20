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РИА Новости

Президент Италии принял отставку Конте

22:24 20.08.2019 (обновлено: 22:45 20.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДжузеппе Конте
Джузеппе Конте
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Джузеппе Конте . Архивное фото
РИМ, 20 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Президент Италии Серджо Маттарелла во вторник вечером принял отставку премьер-министра страны Джузеппе Конте и предложил ему продолжать исполнять обязанности главы правительства до завершения политического кризиса.
"Президент принял прошение об отставке и предложил правительству исполнять свои текущие обязанности", - говорится в сообщении президентского Квиринальского дворца.
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Беседа Конте и Маттареллы продолжалась около 15 минут.
Согласно сообщению, в среду в 16.00 по местному времени глава государства начнет консультации по выходу из нынешнего правительственного кризиса. Они начнутся с телефонной беседы с бывшим президентом Италии Джорджо Наполитано. Затем Маттарелла поочередно примет спикеров Палаты депутатов и Сената национального парламента Италии, а также делегации основных парламентских партий страны.
Целью подобных консультаций является определить, существуют ли условия для формирования нового парламентского большинства или Италии предстоит провести внеочередные выборы. Консультации завершатся в четверг вечером.
Острый политический кризис в Италии начался 8 августа, когда лидер партии "Лига", вице-премьер Маттео Сальвини уведомил Конте, что из-за серьезных разногласий правящая коалиция фактически перестала существовать, и потребовал скорейшего проведения досрочных выборов. Во вторник состоялось специальное заседание Сената, на котором Конте объявил, что подаст прошение об отставке президенту Маттарелле. В своем выступлении Конте подчеркнул, что Сальвини начал политический кризис, преследуя "личные интересы и интересы своей партии". Салвини в свою очередь заявил, что не боится "суда итальянцев", и вновь призвал к досрочным выборам.
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Биография Джузеппе Конте
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