Президент Италии принял отставку Конте

РИМ, 20 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Президент Италии Серджо Маттарелла во вторник вечером принял отставку премьер-министра страны Джузеппе Конте и предложил ему продолжать исполнять обязанности главы правительства до завершения политического кризиса.

"Президент принял прошение об отставке и предложил правительству исполнять свои текущие обязанности", - говорится в сообщении президентского Квиринальского дворца.

Беседа Конте и Маттареллы продолжалась около 15 минут.

Согласно сообщению, в среду в 16.00 по местному времени глава государства начнет консультации по выходу из нынешнего правительственного кризиса. Они начнутся с телефонной беседы с бывшим президентом Италии Джорджо Наполитано. Затем Маттарелла поочередно примет спикеров Палаты депутатов и Сената национального парламента Италии, а также делегации основных парламентских партий страны.

Целью подобных консультаций является определить, существуют ли условия для формирования нового парламентского большинства или Италии предстоит провести внеочередные выборы. Консультации завершатся в четверг вечером.