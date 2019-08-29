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РИА Новости

Президент Италии поручил Конте сформировать новое правительство

11:34 29.08.2019 (обновлено: 12:35 29.08.2019)
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© REUTERS / Presidential Palace / Francesco AmmendolaПремьер-министр Италии Джузеппе Конте в президентском дворце в Риме
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в президентском дворце в Риме
© REUTERS / Presidential Palace / Francesco Ammendola
РИМ, 29 авг — РИА Новости, Александр Логунов. Президент Италии Серджо Маттарелла встретился с ушедшим в отставку премьер-министром Джузеппе Конте и поручил ему сформировать новое правительство, сообщил генеральный секретарь президентской канцелярии Уго Дзампетти в эфире Rai.
"Конте мандат принял", — сказал Дзампетти.
Экс-премьер позднее заявил, что сначала он проведет консультации со всеми парламентскими группами, а затем разработает программу вместе с политическими силами, которые поддержали новый проект.
По его словам, Италии нужно как можно скорее найти выход из периода нестабильности.
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Восьмого августа в Италии начался правительственный кризис. Тогда вице-премьер и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини уведомил Конте о распаде парламентского большинства, которое "Лига" составляла с "Движением 5 звезд", и потребовал скорейшего проведения досрочных выборов.
В итоге Конте был вынужден подать Маттарелле прошение об отставке, и президент назначил консультации, которые прошли накануне.
На встрече с Маттареллой руководство "Движения" и ранее оппозиционной Демократической партии сообщило о достижении политических договоренностей и согласовании кандидатуры Конте, который может возглавить Совет министров во второй раз.
После вручения мандата на формирование правительства он проведет консультации по министерским должностям и вернется на прием к президенту, чтобы передать ему список кандидатур и заручиться его одобрением.
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