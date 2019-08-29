Президент Италии поручил Конте сформировать новое правительство

РИМ, 29 авг — РИА Новости, Александр Логунов. Президент Италии Серджо Маттарелла встретился с ушедшим в отставку премьер-министром Джузеппе Конте и поручил ему сформировать новое правительство, сообщил генеральный секретарь президентской канцелярии Уго Дзампетти в эфире Rai . Президент Италии Серджо Маттарелла встретился с ушедшим в отставку премьер-министром Джузеппе Конте и поручил ему сформировать новое правительство, сообщил генеральный секретарь президентской канцелярии Уго Дзампетти в эфире

"Конте мандат принял", — сказал Дзампетти.

Экс-премьер позднее заявил, что сначала он проведет консультации со всеми парламентскими группами, а затем разработает программу вместе с политическими силами, которые поддержали новый проект.

По его словам, Италии нужно как можно скорее найти выход из периода нестабильности.

Восьмого августа в Италии начался правительственный кризис. Тогда вице-премьер и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини уведомил Конте о распаде парламентского большинства, которое "Лига" составляла с "Движением 5 звезд", и потребовал скорейшего проведения досрочных выборов.

В итоге Конте был вынужден подать Маттарелле прошение об отставке, и президент назначил консультации, которые прошли накануне.

На встрече с Маттареллой руководство "Движения" и ранее оппозиционной Демократической партии сообщило о достижении политических договоренностей и согласовании кандидатуры Конте, который может возглавить Совет министров во второй раз.