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РИА Новости

Премьер Италии объявил об отставке

16:55 20.08.2019 (обновлено: 22:16 20.08.2019)
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© AFP 2019 / Andreas SolaroПремьер-министр Италии Джузеппе Конте во время выступления в сенате. 20 августа 2019
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время выступления в сенате. 20 августа 2019
© AFP 2019 / Andreas Solaro
РИМ, 20 авг — РИА Новости, Александр Логунов. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, выступая в сенате, заявил, что подаст президенту республики прошение об отставке.
"Я выслушаю крайне внимательно все сегодняшние выступления, но я намерен завершить этот политический переход, заявив, что после заседания направлюсь к президенту республики и вручу ему прошение об отставке".
Джузеппе Конте
Выступление премьера транслировали итальянские телеканалы.
По его словам, президент Маттарелла "останется верховным гарантом, который поведет страну сквозь этот деликатный период".
Позднее итальянский президент принял отставку премьера.
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини
9 августа, 00:46РИА Новости
Премьер Италии потребовал от Сальвини объяснить жителям причины кризиса
В начале политического кризиса и безответственности Конте обвинил вице-премьера, министра внутренних дел и лидера партии "Лига" Маттео Сальвини.
"Министр внутренних дел продемонстрировал, что преследует личные интересы и интересы своей партии", — добавил политик.
Он также назвал безответственным требование Сальвини провести досрочные выборы.
"Дорогой министр внутренних дел, начиная этот правительственный кризис, ты взял на себя большую ответственность перед лицом страны. Я слышал, как ты требуешь "полной власти" и призываешь площади поддержать тебя. Эти твои замыслы меня беспокоят", — сказал Конте, обращаясь к Салвини.
Лидер итальянской оппозиционной партии Лига Севера Маттео Салвини
Вчера, 18:04РИА Новости
Сальвини заявил, что не боится "суда итальянцев"
Правящая коалиция, сформированная "Движением 5 звезд" и партией "Лига", перестала существовать 8 августа. Тогда Сальвини уведомил Конте о серьезных разногласиях и потребовал скорейшего проведения досрочных выборов.
Конте возложил ответственность за начало кризиса на Сальвини и потребовал, чтобы тот объяснил итальянцам причины прекращения работы правительства.
Согласно конституции Италии, право распустить парламент и назначить новые выборы принадлежит президенту республики Серджо Маттарелле.
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Джузеппе КонтеИталияВ мире
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