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РИА Новости

Сальвини заявил, что не боится "суда итальянцев"

18:04 20.08.2019
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© РИА Новости / Александр НатрускинЛидер итальянской оппозиционной партии "Лига Севера" Маттео Салвини
Лидер итальянской оппозиционной партии Лига Севера Маттео Салвини
© РИА Новости / Александр Натрускин
Лидер итальянской оппозиционной партии "Лига Севера" Маттео Салвини . Архивное фото
РИМ, 20 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Лидер итальянской партии "Лига", вице-премьер Маттео Сальвини, потребовавший ранее проведения досрочных выборов, что спровоцировало политический кризис в стране, заявил во вторник в Сенате национального парламента, что "не боится суда итальянцев".
Прямую трансляцию заседания Сената ведут многие общенациональные телеканалы, в том числе Первый канал гостелевидения Rai.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Вчера, 17:26РИА Новости
Конте обвинил Сальвини в развязывании политического кризиса в Италии
Заседание открылось выступлением премьер-министра Джузеппе Конте, который объявил, что подаст прошение об отставке президенту республики Серджо Маттарелле. По его словам, Сальвини начал политический кризис, преследуя "личные интересы и интересы своей партии".
Открывая прения в Сенате, Сальвини заявил, что "повторил бы все, что сделал". "С великой силой свободного человека я хочу сказать, что не боюсь суда итальянцев. В этом зале есть свободные женщины и мужчины... Тот, кто боится суда итальянского народа, не является свободным человеком", - подчеркнул он.
Вице-премьер повторил, что страна нуждается в досрочных парламентских выборах, хотя и сообщил, что готов завершить важнейшие реформы, начатые правительством Конте. Одновременно Сальвини указал, что не боится перспективы создания альянса между правящим ныне "Движением 5 звезд" и оппозиционной Демократической партией.
Маттео Сальвини
9 августа, 13:08РИА Новости
Эксперт: Сальвини спровоцировал кризис, чтобы стать премьером Италии
Острый политический кризис в Италии начался 8 августа, когда Сальвини уведомил Конте, что из-за серьезных разногласий правящая коалиция фактически перестала существовать, и потребовал скорейшего проведения досрочных выборов. В свою очередь премьер публично объявил, что Салвини решил таким образом "капитализировать" высокие рейтинги своей партии.
После того как Конте подаст президенту Маттарелле прошение об отставке, нынешний политический кризис в Италии превратится в правительственный кризис.
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Джузеппе КонтеМаттео СальвиниСерджо МаттареллаЛига СевераИталияВ мире
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