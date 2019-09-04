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РИА Новости

Конте сформировал новое правительство Италии

16:36 04.09.2019 (обновлено: 16:41 04.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДжузеппе Конте
Джузеппе Конте
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Джузеппе Конте . Архивное фото
РИМ, 4 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Ушедший ранее в отставку премьер-министр Италии Джузеппе Конте, которому президент страны Серджо Маттарелла поручил сформировать Совет министров, согласился возглавить правительство и представил главе государства его новый состав, сообщил генеральный секретарь президентской администрации Уго Дзампетти.
"Президент Серджо Маттарелла принял профессора Джузеппе Конте, который согласился возглавить правительство и представил президенту состав министров", - сказал Дзампетти.
Встреча Конте и президента Маттареллы продолжалась около часа.
Церемония принесения присяги нового Совета министров состоится в президентском Квиринальском дворце в пятницу в 10.00, добавил Дзампетти.
Парламент Италии
29 августа, 17:19Акценты
Расчет с браком. Италия получила коалицию "Монтекки и Капулетти"Не он один уверен, что наспех сбитый альянс популистов с левоцентристами протянет до обсуждения первой же серьезной проблемы. Уж слишком они разные. Но пока они могут выдохнуть.
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Джузеппе КонтеИталияВ мире
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