Конте сформировал новое правительство Италии

РИМ, 4 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Ушедший ранее в отставку премьер-министр Италии Джузеппе Конте, которому президент страны Серджо Маттарелла поручил сформировать Совет министров, согласился возглавить правительство и представил главе государства его новый состав, сообщил генеральный секретарь президентской администрации Уго Дзампетти.
"Президент Серджо Маттарелла принял профессора Джузеппе Конте, который согласился возглавить правительство и представил президенту состав министров", - сказал Дзампетти.
Встреча Конте и президента Маттареллы продолжалась около часа.
Церемония принесения присяги нового Совета министров состоится в президентском Квиринальском дворце в пятницу в 10.00, добавил Дзампетти.