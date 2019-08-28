"Движение 5 звезд" и Демпартия Италии договорились о кандидатуре премьера

РИМ, 28 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Лидер итальянского "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо заявил, что на консультациях у президента страны Серджо Маттареллы проинформировал его о достижении договоренности с Демократической партией о повторном выдвижении ушедшего в отставку премьера Джузеппе Конте.

"Мы сообщили президенту республики, что добились политического соглашения с Демократической партией по предоставлению мандата (на формирование правительства) Джузеппе Конте для формирования долгосрочного правительства", - заявил Ди Майо журналистам по завершении встречи с Маттареллой.

Ди Майо также рассказал, что бывшие союзники "Движения" по коалиции, партия "Лига", в ходе правительственного кризиса предлагала ему занять пост премьера, однако он отказался от него "ради блага страны".

"Роль Конте дает нам гарантии той политики, которую мы хотим осуществлять. Если президент поручит сформировать правительство Конте, я потребую согласовать однородную программу, и только после этого можно будет решать, кто будет проводить согласованную политику", - сказал лидер "Движения".