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РИА Новости

"Движение 5 звезд" и Демпартия Италии договорились о кандидатуре премьера

20:57 28.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Италии Джузеппе Конте
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте . Архивное фото
РИМ, 28 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Лидер итальянского "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо заявил, что на консультациях у президента страны Серджо Маттареллы проинформировал его о достижении договоренности с Демократической партией о повторном выдвижении ушедшего в отставку премьера Джузеппе Конте.
"Мы сообщили президенту республики, что добились политического соглашения с Демократической партией по предоставлению мандата (на формирование правительства) Джузеппе Конте для формирования долгосрочного правительства", - заявил Ди Майо журналистам по завершении встречи с Маттареллой.
Ди Майо также рассказал, что бывшие союзники "Движения" по коалиции, партия "Лига", в ходе правительственного кризиса предлагала ему занять пост премьера, однако он отказался от него "ради блага страны".
"Роль Конте дает нам гарантии той политики, которую мы хотим осуществлять. Если президент поручит сформировать правительство Конте, я потребую согласовать однородную программу, и только после этого можно будет решать, кто будет проводить согласованную политику", - сказал лидер "Движения".
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Ранее лидер Демпартии Никола Дзингаретти после консультаций у президента заявил, что демократы приняли предложение "Движения 5 звезд" выдвинуть кандидатуру Конте на пост главы правительства страны. Это было одним из условий, на которых "Движение 5 звезд", обладающее относительным большинством в итальянском парламенте, вело переговоры о создании новой коалиции с оппозиционной Демократической партией.
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Джузеппе КонтеЛуиджи Ди МайоСерджо МаттареллаРимИталияВ мире
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