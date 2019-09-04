Межгосударственные отношения России и Индии

Флаги России и Индии у входа в комнату переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Нарендры Моди.

© Радио Sputnik, Олег Обухов Флаги России и Индии у входа в комнату переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Нарендры Моди.

Дипломатические отношения СССР с Индией были установлены 13 апреля 1947 года. После 1991 года договорная база была обновлена, подписано свыше 250 двусторонних документов.

Основополагающим документом российско-индийских отношений является Договор о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Индией от 28 января 1993 года.

Во время государственного визита президента РФ Владимира Путина в Индию в октябре 2000 года была подписана Декларация о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Индией.

Характерной чертой российско-индийских связей является высокая интенсивность политических контактов. Ежегодно проходят встречи и переговоры на высшем уровне , на которых обсуждаются ключевые сферы сотрудничества двух стран, а также актуальные международные и региональные проблемы.

Встречи проходят поочередно в России и Индии. 4-5 октября 2018 года президент России Владимир Путин посетил Индию с официальным визитом. В Нью-Дели состоялись переговоры Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В ходе 19-го российско-индийского саммита были рассмотрены ключевые аспекты дальнейшего развития двустороннего стратегического партнерства; состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. По итогам был подписан ряд двусторонних документов

Регулярно проходят встречи на высшем уровне "на полях" многосторонних форумов.

13 июня 2019 года в Бишкеке (Киргизия) Владимир Путин встретился с Нарендрой Моди "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

28 июня "на полях" саммита G20 прошла трехсторонняя встреча президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина.

Развиваются контакты по линии внешнеполитических ведомств, Советов безопасности, профильных министерств двух стран.

Приоритетное значение отводится расширению двустороннего торгово-экономического сотрудничества России и Индии. Ключевым механизмом двустороннего взаимодействия является Межправительственная российско-индийская комиссия по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Очередное заседание комиссии состоялось в сентябре 2018 года в Москве.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, по итогам 2018 года товарооборот России и Индии составил 10,9 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт – 7,7 миллиарда долларов и импорт – 3,2 миллиарда долларов.

По итогам первого полугодия 2019 года, объем внешней торговли России и Индии составил 5,05 миллиарда долларов , в том числе российский экспорт – 3,3 миллиарда долларов, импорт – 1,7 миллиарда долларов.

Основу российского экспорта составляют машины, оборудование и транспортные средства, минеральные продукты, драгоценные металлы и камни, продукция химической промышленности и др. Импорт представлен продукцией химической промышленности, машинами, оборудованием и транспортными средствами, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, текстилем и обувью, металлами и изделия из них.

В соответствии с межправительственным соглашением от 1988 года и дополнением к нему от 1998 года Россия сооружает в Индии в штате Тамилнад АЭС "Куданкулам". Блок №1 станции начал выработку электроэнергии в 2013 году, летом 2016 года он был окончательно передан заказчику. Блок №2 станции в августе 2016 года был впервые подключен к национальной энергосистеме Индии, а в конце марта 2017 года он был сдан в гарантийную эксплуатацию . 15 октября 2016 года президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в режиме видеоконференции приняли участие в закладке второй очереди АЭС "Куданкулам". В июне и октябре 2017 года состоялось фактическое начало строительства (заливка "первого бетона") соответственно третьего и четвертого блоков этой атомной станции.

В октябре 2018 года в Нью-Дели госкорпорация "Росатом" и Комиссия по атомной энергии Индии подписали документ о сотрудничестве по новым проектам в сфере атомной энергетики. Согласно документу, стороны намерены развивать проект сооружения на новой площадке в Индии шести энергоблоков АЭС российского дизайна с реакторными установками ВВЭР современного поколения "3+". Площадка для новых блоков АЭС не называлась, но ранее сообщалось , что она может быть расположена в индийском штате Андхра-Прадеш.

Осуществляется взаимодействие в нефтегазовой сфере. С 2001 года индийская государственная нефтегазовая корпорация "ОуЭнДжиСи" (ONGC) через дочернюю компанию "ОуЭнДжиСи видеш Лтд." (OVL) участвует в нефтегазовом проекте "Сахалин-1", в котором ей принадлежит 20% акций (компания является крупнейшим индийским инвестором в России). В мае 2014 года ОАО "НК "Роснефть" подписала с OVL Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству на арктическом шельфе России. Индийские компании в 2016 году стали акционерами АО "Ванкорнефть" (контролируется "Роснефтью"), осваивающего Ванкорское нефтегазоконденсатное месторождение.

Общая доля индийских государственных компаний в "Ванкорнефти" составляет 49,9%

В августе 2017 года компания "Роснефть" закрыла стратегическую сделку по приобретению 49,13% акций индийской Essar Oil Limited. Стоимость покупки составила 3,9 миллиарда долларов. Российская компания получила долю в современном нефтеперерабатывающем заводе Азиатско-Тихоокеанского региона в Вадинаре (Индия) с комплексной инфраструктурой. В состав бизнеса Essar Oil Limited также входит крупная сеть автозаправочных станций в Индии , работающих под брендом Essar.

На Дальнем Востоке России при участии индийского капитала реализуется пять инвестиционных проектов с предполагаемым объемом инвестиций более 53 миллиардов рублей. Компания "Тата Пауэр" приобрела лицензию на освоение Крутогоровского месторождения в Камчатском крае. Компания "Кей-Джи-Кей" совместно с сингапурской компанией "Судима" ведет подготовку проекта по созданию лесоперерабатывающего комплекса в Приморском крае. Компанией "Кей-Джи-Кей" во Владивостоке запущено производство по огранке алмазов. Компания "М. Суреш Владивосток" стала резидентом свободного порта Владивосток и готовится к запуску предприятия по огранке алмазов. Компания "Джей Ти" реализовала проект по созданию чаеразвесочной фабрики

Поступательно развивается двустороннее научно-техническое сотрудничество. Первая Комплексная долгосрочная программа научно-технического сотрудничества с Индией была подписана в 1987 году. В 2000 году срок ее действия был продлен на период до декабря 2010 года.

В ходе саммита в Нью-Дели в декабре 2010 года была подписана новая Комплексная долгосрочная программа сотрудничества в области науки, техники и инноваций до 2020 года.

Сегодня индийские ВМС укомплектованы российским оборудованием на 80% , ВВС – на 70%. Долгосрочная программа военно-технического сотрудничества на 2011-2020 годы наряду с более чем 20 межправительственными соглашениями остается основой сотрудничества в этой сфере.

Согласно экспертным оценкам, Россия за все время военно-технического сотрудничества с Индией, начавшегося в 1960 году, поставила в эту страну военной техники на сумму свыше 65 миллиардов долларов

В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов зенитно-ракетных систем С-400 стоимостью более пяти миллиардов долларов. Эту сделку уже назвали крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта". Расчеты за экспортные ЗРС будут производиться в рублях. Ожидается, что поставки Индии российских ЗРС С-400 "Триумф" завершатся к апрелю 2023 года

Россия готовит индийских военных специалистов в вузах Минобороны. Кроме того, Россия и Индия ежегодно проводят совместные военные учения. Действует механизм двусторонних консультаций по вопросам региональной и глобальной безопасности, реформирования вооруженных сил.

С целью координации процесса ВТС между двумя странами была создана российско-индийская межправительственная комиссия по военно-техническому сотрудничеству, которую возглавляют министры обороны России и Индии.

Традиционно важное направление российско-индийских отношений – российско-индийское культурное сотрудничество . На регулярную основу поставлены обмены художественными коллективами и отдельными исполнителями, различными выставками, проведение научных и литературных семинаров и конференций. Осуществляется сотрудничество в музейном и библиотечном деле, в области кинематографии.

Развивается сотрудничество в области туризма. 2018 год был объявлен Годом туризма между Россией и Индией, который позволил увеличить двусторонний туристический поток.

По данным министерства туризма Индии, если за 2017 год число россиян, совершивших туристические поездки на индийские курорты и в места культурного наследия, достигло 385 тысяч человек, то в 2018 году прирост составил около 30%. Значительно вырос и поток индийских туристов в Россию – за год он вырос на 27,5%, а общее число посетивших Россию индийцев превысило 80 тысяч человек