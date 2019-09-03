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РИА Новости

Крупные теракты в Афганистане в 2019 году

10:40 03.09.2019
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© REUTERS / Omar SobhaniПолицейские осматривают место взрыва в Кабуле, Афганистан. 3 сентября 2019
Полицейские осматривают место взрыва в Кабуле, Афганистан. 3 сентября 2019
© REUTERS / Omar Sobhani
2 сентября вечером в Кабуле в районе PD9, недалеко от комплекса Green Village, где находится ряд иностранных компаний, взорвался заминированный автомобиль. Погибли 16 человек, 119 пострадали. Большинство погибших и раненых – мирные жители.
17 августа в одном из свадебных залов Кабула произошел взрыв, взрывное устройство привел в действие смертник. В результате 80 человек погибли, 160 получили ранения.
7 августа на западе Кабула прогремел мощный взрыв. Погибли 18 человек, более 100 пострадали. По предварительным данным, целью взрыва стало управление полиции одного из столичных районов.
31 июля на автомагистрали Кандагар - Герат в афганской провинции Фарах произошел взрыв. Жертвами взрыва стали 34 человека, еще 17 пострадали. Среди погибших есть женщины и дети.
28 июля было совершено нападение на офис кандидата в премьер-министры Афганистана Амруллы Салеха в Кабуле. В результате погибли 20 человек, пострадали 50 человек. Телеканал Tolo News сообщал, что во время атаки в офисе Салеха находились его помощники. В атаке принимали участие четыре человека.
24 июля в провинции Тахар на севере Афганистана боевики атаковали пункты досмотра. В результате нападения 37 сотрудников безопасности были убиты.
7 июля в городе Газни смертник подорвал грузовик со взрывчаткой возле частной школы. Сообщалось о 12 погибших, 179 человек пострадали.
1 июля в полицейском округе №16 недалеко от логистического центра министерства обороны в Кабуле произошел сильный взрыв. По данным властей, после взрыва двое нападавших продолжали оказывать сопротивление сотрудникам сил безопасности из строящегося здания напротив. В результате взрыва погиб один человек и 105 пострадали, среди них глава Футбольной федерации Афганистана Юсуф Каргар. МВД Афганистана сообщило о ликвидации пяти нападавших.
29 июня в районе Нахрин провинции Баглан на северо-востоке Афганистана боевики движения "Талибан" напали на контрольно-пропускные пункты военных. В результате нападения погибли 24 военных, девять получили ранения.
5 мая на севере провинции Баглан была совершена атака на полицейское управление. В результате нападения погибли 13 полицейских, еще 55 человек, включая 20 мирных жителей, получили ранения. В атаке на управление полиции участвовали по меньшей мере восемь боевиков. Все они были ликвидированы.
23 марта утром в городе Лашкаргах в провинции Гильменд во время празднование национального Дня фермера на стадионе прогремели два взрыва. Погибли три человека, 31 получил ранения, в том числе замгубернатора по финансовым и административным вопросам, замглавы провинциального совета, глава департамента информации и культуры провинции, а также глава департамента сельского хозяйства провинции и его заместитель. В результате взрывов погиб глава управления экономики провинции Мохаммад Хан Насрат.
21 января боевики движения "Талибан" напали на базу афганских спецслужб в городе Майданшахр к юго-западу от Кабула. Жертвами взрыва стали 126 афганских силовиков.
14 января в Кабуле в районе комплекса Green Village взорвалось транспортное средство, начиненное взрывчаткой. По информации местных СМИ, комплекс действует в основном для иностранцев и является, согласно описанию на его официальном сайте, защищенной и охраняемой территорией, расположенной в непосредственной близости от аэропорта столицы. МВД Афганистана расценило взрыв как теракт. В результате взрыва четыре человека погибли, более 100 человек пострадали.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
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