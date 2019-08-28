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РИА Новости

Уголовное дело Павла Шаповалова

00:29 28.08.2019
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© РИА Новости / Артур Борисов / Перейти в фотобанкПавел Шаповалов на заседании Ханты-Мансийского районного суда. 23 янаря 2019
Павел Шаповалов на заседании Ханты-Мансийского районного суда. 23 янаря 2019
© РИА Новости / Артур Борисов
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22 января 2019 года самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший рейсом SU1515 Сургут - Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска.
Самолет вылетел из Сургута в 14.39 по местному времени (12.39 мск) и должен был приземлиться в московском "Шереметьево" в 16.20 по местному времени, однако резко изменил маршрут над населенным пунктом Югорск. Самолет снизил высоту полета с десяти до 2,3 километра при подлете к Ханты-Мансийску и сел в местном аэропорту в 16.23. В момент происшествия на борту судна находились 69 пассажиров и шесть членов экипажа.
Виновником происшествия оказался 41-летний житель села Угут Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа Павел Шаповалов, который устроил дебош на борту самолета.
По данным следствия, мужчина разведен, является безработным и ранее не привлекался к уголовной ответственности.
По данным сотрудницы авиакомпании "Аэрофлот", через 30 минут после взлета один из пассажиров обратился к бортпроводникам с требованием изменить направление в Афганистан. В случае отказа выполнить его требования он пригрозил применить оружие. В соответствии с информацией СК РФ, мужчина пытался прорваться в кабину пилотов и утверждал, что якобы причастен к терактам 11 сентября 2001 года в США.
Экипаж судна решил сесть в аэропорту Ханты-Мансийска. Мужчине объяснили, что самолету нужно дозаправиться, чтобы хватило топлива до Афганистана. После посадки он был задержан.
В результате инцидента никто не пострадал, пассажиры были доставлены в Москву резервным бортом авиакомпании "Аэрофлот".
В отношении Павла Шаповалова было возбуждено уголовное дело по статье "угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия", которая предусматривает от семи до двенадцати лет заключения.
Во время допроса Шаповалов сообщил, что лететь в Афганистан ему было не надо, что он не употреблял наркотики, а также не имел при себе оружия и взрывчатки. Объяснить свой поступок мужчина не смог.
По результатам проведенного медицинского освидетельствования в крови мужчины не были обнаружены следы использования наркотических и психотропных веществ, а также алкоголя.
По ходатайству следствия Павлу Шаповалову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Мужчине была назначена психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой он был признан невменяемым.
В середине мая срок ареста Павла Шаповалова был продлен до 21 июля с переводом в психиатрическую клинику.
В июне уголовное дело в отношении Шаповалова направили в суд.
18 июля суд Югры приступил к рассмотрению данного дела по существу.
В ходе судебного заседания 14 августа командир воздушного судна, которое пытался угнать Шаповалов, Рустам Цыбакин, а также бортпроводники Ева Крайчек и Мария Никулина заявили, что угрозы в тот момент восприняли серьезно.
Так, Крайчек сообщила суду, что свои требования Шаповалов озвучил примерно через полчаса после взлета. По ее словам, он заявил о причастности к терактам 11 сентября, причем сделал это дважды. Никулина отметила, что Шаповалов при это "адекватно вел себя, даже улыбался".
Выступая с последним словом в суде Павел Шаповалов признал свою вину и раскаялся в содеянном, заявив, что добавить к этому нечего.
Компания "Аэрофлот" оценила ущерб от действий "авиаугонщика" в 2,4 миллиона рублей.
14 июля суд принял решение завершить следствие по делу авиадебошира. По данным прокурора у обвиняемого обнаружена параноидальная шизофрения, в связи с чем он попросил у суда освободить Шаповалова от уголовной ответственности, и оставить его на лечении в психоневрологической больнице.
Ожидается, что суд вынесет приговор 28 августа 2019 года.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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