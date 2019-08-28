Уголовное дело Павла Шаповалова

В ходе судебного заседания 14 августа командир воздушного судна, которое пытался угнать Шаповалов, Рустам Цыбакин, а также бортпроводники Ева Крайчек и Мария Никулина заявили, что угрозы в тот момент восприняли серьезно.

Так, Крайчек сообщила суду, что свои требования Шаповалов озвучил примерно через полчаса после взлета. По ее словам, он заявил о причастности к терактам 11 сентября, причем сделал это дважды. Никулина отметила, что Шаповалов при это "адекватно вел себя, даже улыбался".