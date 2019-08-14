Обвиняемый в попытке угона самолета житель Югры признал вину

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 авг - РИА Новости. Житель Ханты-Мансийского автономного округа Павел Шаповалов, обвиняемый в попытке угона самолета, на судебном заседании в среду признал свою вину и раскаялся в содеянном, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Житель села Угут Шаповалов 22 января, находясь в салоне самолета "Аэрофлота", летевшего из Сургута в Москву, объявил, что у него есть оружие. Он попытался прорваться в кабину пилотов и сменить курс на Афганистан. Командир самолета решил приземлиться в Ханты-Мансийске, где Шаповалова задержали. Позже следствие обвинило его в захвате воздушного судна в целях угона, назначив психолого-психиатрическую экспертизу, суд отправил мужчину под стражу на два месяца. В мае срок был продлен с его переводом в психиатрическую клинику.

В июне в СК сообщили, что следователи допросили не менее 100 человек и провели целый ряд экспертиз, в том числе комплексную психолого-психиатрическую судебную экспертизу, в соответствии с заключением которой Шаповалов признан "невменяемым, страдающим психическим расстройством".

Суд Югры приступил к рассмотрению данного дела по существу 18 июля. Так, гособвинитель в рамках заседания озвучил показания других пассажиров, летевших из Сургута вместе с Шаповаловым. При этом судья Алексей Москвин по ходатайству защиты обвиняемого постановил не озвучивать показания ключевых свидетелей в их отсутствие - в частности, командира воздушного судна и двух бортпроводников. Он подчеркнул, что необходимо принять дополнительные меры по их явке, после чего перенес судебное заседание на 14 августа.

Командир воздушного судна, которое пытался угнать Шаповалов, Рустам Цыбакин, а также бортпроводники Ева Крайчек и Мария Никулина, в ходе заседания в среду заявили, что угрозы в тот момент восприняли серьезно.

Так, Крайчек сообщила суду, что свои требования Шаповалов озвучил примерно через полчаса после взлета. По ее словам, он заявил о причастности к терактам 11 сентября, причем сделал это дважды. Никулина отметила, что Шаповалов при это "адекватно вел себя, даже улыбался". Гособвинение подчеркнуло, что вина мужчины подтверждается показаниями свидетелей, в том числе пассажиров. "Шаповалов нуждается в применении принудительных мер медицинского характера", - сказал представитель транспортной прокуратуры в ходе прения сторон.