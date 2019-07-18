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РИА Новости

"Аэрофлот" оценил ущерб от действий "авиаугонщика" в 2,4 миллиона рублей

Вчера, 10:23
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© РИА Новости / Артур Борисов / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения пассажиру рейса Сургут-Москва Павлу Шаповалову
Избрание меры пресечения пассажиру рейса Сургут-Москва Павлу Шаповалову
© РИА Новости / Артур Борисов
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Избрание меры пресечения пассажиру рейса Сургут-Москва Павлу Шаповалову. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 июл - РИА Новости. Ущерб, нанесенный авиакомпании "Аэрофлот" от действий обвиняемого в угоне самолета жителя Ханты-Мансийского автономного округа Павла Шаповалова, составил около 2,4 миллиона рублей, заявил в суде в Ханты-Мансийске в четверг руководитель представительства перевозчика в Екатеринбурге Антон Муска.
В четверг суд приступил к рассмотрению дела по существу. Представляя на заседании потерпевшую сторону, Муска заявил, что изначально посадка самолета планировалась в Екатеринбурге, однако экипаж решил сесть в Ханты-Мансийске.
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"В связи с вынужденной посадкой... был причинен ущерб 2,1 миллиона рублей и 4,8 тысячи долларов США. Это вынужденная посадка в Ханты-Мансийске плюс простой воздушного судна, лизинговый простой и наземное обслуживание", - сказал он.
Также на заседании суд опросил жительницу Нефтеюганска Татьяну Воронянскую, которая направила гражданский иск, требуя от обвиняемого возместить ей 10,7 тысячи рублей. Женщина объяснила, что в злополучный день она опоздала на рейс из "Шереметьево" на Мальдивы, куда ее семья направилась без нее. Сумма исковых требований связана с моральным ущербом и оплаченными сутками в отеле на островах, где женщина оказалась позже запланированного из-за Шаповалова.
Житель села Угут Шаповалов 22 января, находясь в салоне самолета, летевшего из Сургута в Москву, объявил, что у него есть оружие. Он попытался прорваться в кабину пилотов и сменить курс на Афганистан. Командир самолета решил приземлиться в Ханты-Мансийске, где Шаповалова задержали.
Позже следствие обвинило его в захвате воздушного судна в целях угона, назначив психолого-психиатрическую экспертизу, Ханты-Мансийский районный суд отправил мужчину под стражу на два месяца. В середине мая этот срок был продлен с переводом мужчины в психиатрическую клинику.
В июне в СК сообщили, что следователи допросили не менее 100 человек и провели целый ряд экспертиз, в том числе комплексную психолого-психиатрическую судебную экспертизу, в соответствии с заключением которой Шаповалов "признан невменяемым, страдающим психическим расстройством".
Павел Шаповалов на заседании Ханты-Мансийского районного суда. 23 января 2019
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