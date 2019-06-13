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РИА Новости

Пытавшегося угнать самолет "Сургут-Москва" признали невменяемым

Вчера, 10:55
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 июн - РИА Новости. Психолого-психиатрическая судебная экспертиза признала невменяемым жителя Сургутского района ХМАО Павла Шаповалова, который обвиняется в попытке угона самолета "Аэрофлота", сообщает в четверг пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.
Житель села Угут Шаповалов 22 января, находясь в салоне самолета, летевшего из Сургута в Москву, объявил, что у него есть оружие, а также попытался прорваться в кабину пилотов и сменить курс на Афганистан. Командир самолета решил приземлиться в Ханты-Мансийске, где Шаповалова задержали. Позже СК обвинил его в захвате воздушного судна в целях угона, назначив психолого-психиатрическую экспертизу, после чего Ханты-Мансийский районный суд отправил мужчину под стражу на два месяца. В середине мая срок ареста был продлен до 21 июля с переводом мужчины в психиатрическую клинику.
Ситуация у аэропорта Ханты-Мансийска
22 января, 22:06
Пьяный пассажир пытался угнать самолет "Аэрофлота"
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для применения принудительной меры медицинского характера", - говорится в сообщении.
Согласно информации ведомства, следователи, в частности, допросили не менее 100 человек и провели целый ряд экспертиз, в том числе комплексную психолого-психиатрическую судебную экспертизу. В соответствии с ее заключением, как подчеркнули в следственном управлении, Шаповалов "признан невменяемым, страдающим психическим расстройством".
Представитель следственного управления уточнил РИА Новости, что уголовное дело Шаповалова будет рассматриваться в суде Ханты-Мансийского автономного округа.
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