Пытавшегося угнать самолет "Сургут-Москва" признали невменяемым

Житель села Угут Шаповалов 22 января, находясь в салоне самолета, летевшего из Сургута в Москву, объявил, что у него есть оружие, а также попытался прорваться в кабину пилотов и сменить курс на Афганистан. Командир самолета решил приземлиться в Ханты-Мансийске, где Шаповалова задержали. Позже СК обвинил его в захвате воздушного судна в целях угона, назначив психолого-психиатрическую экспертизу, после чего Ханты-Мансийский районный суд отправил мужчину под стражу на два месяца. В середине мая срок ареста был продлен до 21 июля с переводом мужчины в психиатрическую клинику.