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РИА Новости

Международный авиационно-космический салон МАКС

04:10 27.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНациональная пилотажная группа Объединенных Арабских Эмиратов "Fursan Al Emarat" выступает на МАКС-2017 в Жуковском
Национальная пилотажная группа Объединенных Арабских Эмиратов Fursan Al Emarat выступает на МАКС-2017 в Жуковском
© РИА Новости / Илья Питалев
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Международный авиационно-космический салон (МАКС) занимает одно из ведущих мест в ряду крупнейших мировых авиафорумов.
Авиасалон проводится под патронажем президента РФ в городе авиационной науки и техники – Жуковском Московской области, на аэродроме центральной испытательной базы страны – Летно-исследовательского института (ЛИИ) им. М.М. Громова.
Главная цель проведения МАКС – демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка России для совместных проектов с зарубежными партнерами.
МАКС дает исчерпывающее представление о приоритетах и достижениях предприятий авиационно-космического комплекса России. Только на МАКС можно увидеть опытные образцы летательных аппаратов и боевых комплексов, экспериментальные установки, которые по ряду причин не могут демонстрироваться за рубежом.
МАКС предоставляет специалистам и бизнесменам возможность к установлению многоуровневых контактов, дальнейшему развитию производственной кооперации и поиску новых партнеров для бизнеса.
Устроитель Международных авиационно-космических салонов в России – ОАО "Авиасалон", образованное в 1992 году.
Первая авиационно-космическая выставка в России была успешно проведена на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова в Жуковском с 11 по 16 августа 1992 года. Более 200 предприятий из стран СНГ и дальнего зарубежья собрались для участия в "Мосаэрошоу-92". На выставке экспонировалось 114 летательных аппаратов. Общее число посетителей составило около 300 тысяч человек.
В 1993 году выставка получила свое сегодняшнее официальное название и статус Международного авиационно-космического салона (МАКС). Первый Международный авиационно-космический салон МАКС-1993 прошел с 31 августа по 5 сентября 1993 года одновременно на трех площадках: на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова в Жуковском, в выставочном центре "Красная Пресня" и на центральном аэродроме (город Москва). В работе МАКС-1993 приняли участие 260 предприятий, в том числе 82 иностранные фирмы из 17 стран мира. На салоне было показано 173 летательных аппарата, число посетителей выставки возросло до 400 тысяч человек.
1993 год стал важной вехой в развитии авиационно-космической выставочной деятельности в России. В соответствии с указанием президента России единым местом проведения международных авиационно-космических салонов была определена территория ЛИИ им. М.М. Громова в городе Жуковском Московской области. Выставки в дальнейшем стали регулярно проводиться один раз в два года, по нечетным годам.
За прошедшее время форум превратился в экспозиционную площадку для ярких премьер, передовых достижений конструкторской мысли и стал событием мирового масштаба.
Авиасалон славится своей уникальной летной программой. Технические возможности аэродрома позволяют достичь предельных летных характеристик летательных аппаратов, что делает показательные полеты лучших пилотажных групп России и мира особенно захватывающими. Столь масштабная демонстрация авиационной техники в воздухе невозможна на других авиасалонах.
В XIII Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 приняли участие более 880 компаний, в том числе 180 иностранных производителей из 36 стран мира. На выставке были сформированы национальные павильоны Германии, Италии, Франции, Швейцарии, Китая, Чехии, Канады, Белоруссии, Индии и Ирана. Площадь экспозиции в павильонах превысила 26 тысяч квадратных метров. Впервые на МАКС был представлен коллективный стенд "Сделано в Москве", объединивший инновационные предприятия столичного региона.
Большой интерес посетителей авиасалона вызвала летная программа, в которой приняли участие 90 воздушных судов. Свое мастерство продемонстрировали пилоты восьми пилотажных групп. Воздушно-космические силы РФ представили группы "Русские витязи", "Стрижи" и "Соколы России", в полетах также приняли участие российские пилотажные группы "Русь", "Первый полет" и Chelavia Team, а также зарубежные гости Fursan Al Emarat (ОАЭ) и Baltic Bees Jet Team (Латвия).
Зрители увидели такие новинки, как легкий многоцелевой истребитель МиГ-35, перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации Т-50 и вертолет-трансформер Ми-8АМТ, способный за час превратится из транспортно-грузового варианта в пассажирский.
За шесть дней работы авиасалон посетили 452,3 тысячи участников и гостей. Деловой потенциал салона превысил 600 миллиардов рублей.
В 2019 году Международный авиационно-космический салон МАКС пройдет с 27 августа по 1 сентября в Жуковском. В этом году он впервые проводится при партнерском участии Китая. В авиасалоне примут участие более 20 китайских предприятий. Всего же в МАКС-2019 участвует более 800 компаний, в том числе из Бельгии, Германии, Великобритании, Бразилии, Израиля, Ирана и других стран.
В летной программе МАКС-2019 примут участие авиационные группы высшего пилотажа "Русские витязи", "Соколы России" и "Стрижи", представляющие Воздушно-космические силы РФ. Также в небо над Жуковским свои машины поднимут летчики российских групп "Колибри", "Русь" и "Первый полет", гости из Прибалтики ANBO и Baltic Bees Jet Team.
В ходе авиасалона МАКС-2019 Рособоронэкспорт проведет серию презентаций экспортным заказчикам новейших модификаций самолетов Ил-76 и Ил-78. Впервые будет показан экспортный вариант новейшего истребителя пятого поколения Су-57Э и военно-транспортного самолета Ил-112ВЭ.
Группа "Кронштадт" представит масштабный макет беспилотника вертикального взлета массой семь тонн.
НПО "Энергомаш" впервые покажет двигатель для перспективной российской сверхтяжелой ракеты для полета на Луну.
Также на авиасалоне будет представлен новый спасательный скафандр "Сокол-М" для экипажа перспективного российского космического корабля "Федерация".
По данным властей, ожидается, что МАКС-2019 посетят около 500 тысяч человек.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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