Авиасалон проводится под патронажем президента РФ в городе авиационной науки и техники – Жуковском Московской области, на аэродроме центральной испытательной базы страны – Летно-исследовательского института (ЛИИ) им. М.М. Громова.

Главная цель проведения МАКС – демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка России для совместных проектов с зарубежными партнерами.

МАКС дает исчерпывающее представление о приоритетах и достижениях предприятий авиационно-космического комплекса России. Только на МАКС можно увидеть опытные образцы летательных аппаратов и боевых комплексов, экспериментальные установки, которые по ряду причин не могут демонстрироваться за рубежом.

МАКС предоставляет специалистам и бизнесменам возможность к установлению многоуровневых контактов, дальнейшему развитию производственной кооперации и поиску новых партнеров для бизнеса.

Устроитель Международных авиационно-космических салонов в России – ОАО "Авиасалон", образованное в 1992 году.

Первая авиационно-космическая выставка в России была успешно проведена на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова в Жуковском с 11 по 16 августа 1992 года. Более 200 предприятий из стран СНГ и дальнего зарубежья собрались для участия в "Мосаэрошоу-92". На выставке экспонировалось 114 летательных аппаратов. Общее число посетителей составило около 300 тысяч человек

В 1993 году выставка получила свое сегодняшнее официальное название и статус Международного авиационно-космического салона (МАКС). Первый Международный авиационно-космический салон МАКС-1993 прошел с 31 августа по 5 сентября 1993 года одновременно на трех площадках: на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова в Жуковском, в выставочном центре "Красная Пресня" и на центральном аэродроме (город Москва). В работе МАКС-1993 приняли участие 260 предприятий, в том числе 82 иностранные фирмы из 17 стран мира. На салоне было показано 173 летательных аппарата, число посетителей выставки возросло до 400 тысяч человек.

1993 год стал важной вехой в развитии авиационно-космической выставочной деятельности в России. В соответствии с указанием президента России единым местом проведения международных авиационно-космических салонов была определена территория ЛИИ им. М.М. Громова в городе Жуковском Московской области. Выставки в дальнейшем стали регулярно проводиться один раз в два года, по нечетным годам.

За прошедшее время форум превратился в экспозиционную площадку для ярких премьер, передовых достижений конструкторской мысли и стал событием мирового масштаба.

Авиасалон славится своей уникальной летной программой . Технические возможности аэродрома позволяют достичь предельных летных характеристик летательных аппаратов, что делает показательные полеты лучших пилотажных групп России и мира особенно захватывающими. Столь масштабная демонстрация авиационной техники в воздухе невозможна на других авиасалонах.

В XIII Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 приняли участие более 880 компаний, в том числе 180 иностранных производителей из 36 стран мира. На выставке были сформированы национальные павильоны Германии, Италии, Франции, Швейцарии, Китая, Чехии, Канады, Белоруссии, Индии и Ирана. Площадь экспозиции в павильонах превысила 26 тысяч квадратных метров. Впервые на МАКС был представлен коллективный стенд "Сделано в Москве", объединивший инновационные предприятия столичного региона.

Большой интерес посетителей авиасалона вызвала летная программа, в которой приняли участие 90 воздушных судов. Свое мастерство продемонстрировали пилоты восьми пилотажных групп. Воздушно-космические силы РФ представили группы "Русские витязи", "Стрижи" и "Соколы России", в полетах также приняли участие российские пилотажные группы "Русь", "Первый полет" и Chelavia Team, а также зарубежные гости Fursan Al Emarat (ОАЭ) и Baltic Bees Jet Team (Латвия).

За шесть дней работы авиасалон посетили 452,3 тысячи участников и гостей. Деловой потенциал салона превысил 600 миллиардов рублей

В 2019 году Международный авиационно-космический салон МАКС пройдет с 27 августа по 1 сентября в Жуковском. В этом году он впервые проводится при партнерском участии Китая. В авиасалоне примут участие более 20 китайских предприятий. Всего же в МАКС-2019 участвует более 800 компаний, в том числе из Бельгии, Германии, Великобритании, Бразилии, Израиля, Ирана и других стран.

В летной программе МАКС-2019 примут участие авиационные группы высшего пилотажа "Русские витязи", "Соколы России" и "Стрижи", представляющие Воздушно-космические силы РФ. Также в небо над Жуковским свои машины поднимут летчики российских групп "Колибри", "Русь" и "Первый полет", гости из Прибалтики ANBO и Baltic Bees Jet Team.

МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.