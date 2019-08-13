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РИА Новости

Скафандр для экипажа корабля "Федерация" впервые представят на МАКС-2019

09:39 13.08.2019 (обновлено: 12:07 13.08.2019)
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© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкКосмонавты Роскосмоса
Космонавты Роскосмоса
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Новый спасательный скафандр "Сокол-М" для экипажа перспективного российского космического корабля "Федерация" впервые представят общественности на авиакосмическом салоне МАКС-2019, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор - главный конструктор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.
"Будет представлено несколько новинок. Например, новый скафандр для экипажа перспективного пилотируемого корабля "Федерация". В надутом состоянии скафандр будет усажен в кресло "Чегет" для этого корабля. Макет самого кресла демонстрировался на прошлой выставке", - рассказал он.
По словам Позднякова, скафандр изготовлен в традиционных для российских спасательных скафандров цветах – белом и синем, хотя рассматривалась идея сделать его в оранжевом цвете. "Название тоже пока оставляем традиционным "Сокол-М" - модернизированный, но к моменту завершения работ, возможно, придумаем новое имя", - рассказал Поздняков.
Он уточнил, что испытания скафандра пока не начались.
Читайте полный текст интервью с Сергеем Поздняковым >>
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